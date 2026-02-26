港大團隊研究巨蚌攝食策略 揭依賴光合作用或增滅絕風險

長久以來，巨蚌（學名大硨磲、Tridacna gigas）因被大量採集作珠寶原料、或用於水族館貿易及食用，加上棲息地受破壞與海洋污染、全球暖化加劇等因素，正面臨日益嚴峻的滅絕風險。香港大學太古海洋科學研究所與生物科學學院的研究團隊，早前開發出一套新的數學模型，並藉此發現不同巨蚌物種的攝食策略是評估其滅絕風險的關鍵，冀有助保育工作者及早識別需優先保護的物種。

採用自主研發數學模型量化數值

巨蚌色彩斑斕的外套膜組織內含有共生藻類，能進行光合作用，為宿主提供能量。 Isis Guibert提供

Isis Guibert於塞米拉拉海洋孵化場及實驗室，為研究項目進行樣本前處理與分析準備工作。Ronnie Estrella提供

巨蚌屬於硨磲蛤科（Tridacnidae）的熱帶大型雙殼類軟體動物，廣泛棲息於印太地區珊瑚礁海域；目前野外分布有多種巨蚌物種，當中部分物種的數量下降速度較快，另一些物種的數量則相對穩定。牠們具有雙重攝食機制，一方面透過濾食，從海水中攝取有機顆粒，另一方面則依賴體內共生藻類進行光合作用，並接收在過程中產生的部分能量。

今次研究由港大太古海洋科學研究所所長（暫任）David Baker教授及博士後研究員Isis Guibert博士領導，並與多名研究人員合作完成，包括菲律賓大學迪里曼分校（University of the Philippines Diliman）的Cecilia Conaco博士和Patrick Cabaitan博士，以及塞米拉拉海洋孵化場及實驗室主任Ronnie Estrella博士。

為評估各巨蚌物種對不同能量來源的依賴程度，團隊透過化學分析辨識6種巨蚌的營養途徑，量度其與共生藻類體內碳與氮穩定同位素的自然變異，並結合其自主研發的數學模型 HERS（宿主對共生體依賴度評估），量化不同物種對光合作用與濾食攝食的相對依賴比例。

為海洋保育提供新評估工具

研究結果發現，生長速度最快、體型最大的巨蚌物種較依賴共生藻類提供的光合作用能量，雖有助其快速生長，但因共生藻類對海水升溫高度敏感，亦使其在氣候變化下承受更高風險。此外，體型較大的物種亦更容易成為過度採捕的目標。David Baker認為，透過揭示這些潛在脆弱性，將能更精準地將保育資源投放於最需要優先保護的物種。

Isis Guibert強調，巨蚌不僅是珊瑚礁的代表性物種，更是維持珊瑚礁健康與韌性的關鍵，「了解不同物種在營養策略上的差異，有助於預測其在環境變化下的未來走向。」團隊相信，今次發現為海洋保育工作提供嶄新的評估工具，有助更精準地識別最迫切需要保護的物種，為制定更有效的保育政策奠定重要基礎。

本報記者

延伸閱讀︰

港大發現新物理原理 突破通風吸音材料極限

嶺大牽頭舉辦「鯨豚STEAM保育計劃」 近200中學生助製朗氏喙鯨骨骼標本