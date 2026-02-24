Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亞太國際教育協會年會暨展覽展開 歷來規模最大

更新時間：14:31 2026-02-24 HKT
發佈時間：14:31 2026-02-24 HKT

2026亞太國際教育協會（APAIE）年會暨展覽，今早正式開幕。APAIE主席、新加坡管理大學副教務長（教育）Venky Shankararaman致開幕辭指，今次年會是歷來規模最大的一次，有來自70個國家和地區的超過3000名國際高等教育界人士參與，形容亞太地區正展示與目前世界不一樣的發展方向。

APAIE主席︰國際教育核心為建構關係及共同目標

教育局局長蔡若蓮（中）、中大校長盧煜明（右四）等人在活動開始前合照。歐文瀚攝
開幕禮由醒獅表演揭開序幕。
Venky Shankararaman致辭時表示，相互倚賴、追求和諧及普世責任正是回應當下挑戰的答案。
Robin Lee獲邀上台分享製作《香港四徑大步走》時的心路歷程。
年會以「促進亞太區協作 共創全球教育新里程」（Asia-Pacific Partnerships for the Global Good）為主題，開幕禮由醒獅表演揭起序幕。Venky Shankararaman致辭時指，世界正在改變、有國家更著重私利、合作關係面臨壓力，但亞太地區正展示另一種前進的方向。他認為作為亞洲傳統智慧的相互倚賴、追求和諧及普世責任，正是回應當下挑戰的答案，「不是為了追求個別利益，更是為了人類整體利益作貢獻」，強調國際教育的核心是建構關係與共同目標。

身兼大學校長會召集人的中文大學校長盧煜明，對年會相隔13年後再次在港舉辦表示感謝，強調中大一直推動國際教育，與APAIE的理念相似。他指本港作為以聯繫全球而聞名的城市，相信有助全球建立正面且持久的影響，相信與會者的參與將推動建立具建設性的夥伴關係。

主禮的教育局局長蔡若蓮稱，年會「促進亞太區協作 共創全球教育新里程」的主題，對面對目前挑戰複雜多樣的社會尤其重要，呼籲國際高等教育版塊推動展開更多對話、建立互信及共同建構跨越界限的解決方案。她強調香港擁有環球聯繫網絡、世界級基建與豐富文化體驗，已準備好與世界各地的夥伴合作。

《四徑》導演邀與會者感受山徑美景

大會亦邀請紀錄片《香港四徑大步走》導演Robin Lee致辭，他表示成功不僅是抵達終點，更是自身在旅程期間的成長，不論成敗亦能從經驗中學習，而電影的成功有如讓自己「抵達綠色郵筒」，相信與會者及學生們各有旅程要走。他又鼓勵與會者在港期間抽空外出，感受香港山徑美景與氛圍。

