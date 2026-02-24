科大生親歷愛犬離世 研寵物健康App 目標打造「寵物版醫健通」

飼養寵物在本港相當普遍，但對於「主子」的健康照護，網上資訊卻良莠不齊。有大學生經歷愛犬離世之痛，萌生創業念頭，以3年時間打造一站式的寵物健康資訊應用程式，整合獸醫評價、寵物友善商戶等實用資訊，至今下載量已突破1500次，團隊正積極擴充內容，以打造「寵物版醫健通」為目標。

創建平台冀助愛寵主人

朱雪盈創辦的「PetWell」，收錄約200間獸醫診所的評價。鍾綽盈攝

自小關注動物權益，在科技大學就讀工商管理學士（營運管理學）課程四年級的朱雪盈，創辦名為「PetWell」寵物一站式資訊平台及應用程式，平台收錄全港約200間獸醫診所的評價，更設線上諮詢服務，讓用戶記錄「主子」身體狀況，由專業獸醫提供寵物的健康建議。

提到平台源起，朱雪盈坦言與自身經歷有關，她曾網購小狗，惟相處僅一周便不幸離世，一直未能查明死因，令她深感自責，也令她察覺本港寵物保護與飼養教育等不足，寵物病歷透明度偏低，主人往往須付費才能查閱，甚至有診所拒絕提供資料，致寵物遇上突發急症時，主診獸醫未能即時掌握病史，促使她決心創建平台，幫助一眾愛寵主人與「主子」。

然而，創業路上挑戰重重。朱雪盈曾向百多間獸醫診所發送郵件尋求合作，僅有一位大學教授回覆，令她一度萌生放棄念頭。她坦言沒有應用程式開發經驗，加上初期人工智能技術未普及，自己亦要兼顧學業與創業，唯有「少睡一點、少玩一點」。



平台除了獸醫以外，還提供寵物友善餐廳、寵物活動與美容等實用資訊，讓寵物主人更輕鬆照顧「主子」，下載量持續理想，而平台亦先後獲得科大「造夢者計劃」、「躍創大灣區青年創業資助計劃」等資助。

畢業後全職投入平台運營

青協單位主任王崇旖指，「舊生事務辦公室」至今已聯繫超過1400名青年。鍾綽盈攝

即將畢業的朱雪盈稱，將全職投入平台運營，首要目標是實現收支平衡，「如果真的做不下去，我也給自己定了時間表，到時候就做兼職，再繼續做這個平台，因為我自己還是比較相信，只要專注做好一件事，就一定能成功」。她續稱，團隊擬推出上門寵物美容服務，減低牠們因為到店時接觸其他帶病寵物而交叉感染的風險。



香港青年協會屬下的「舊生事務辦公室」，亦有協助「PetWell」平台，聯繫法律界背景的舊生提供支援，而朱雪盈亦主動為中學生提供暑期實習崗位，希望以自身經歷回饋社會。青協單位主任王崇旖指，辦公室至今已聯繫逾1400名青年，協助他們拓展人際網絡、促進個人成長及專業發展。

記者 鍾綽盈