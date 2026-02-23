Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中大醫學院推醫科畢業生博士課程 允基礎專科訓練期起兼讀

教育新聞
更新時間：15:38 2026-02-23 HKT
發佈時間：15:38 2026-02-23 HKT

本港醫療體系長期需要高端人才，中文大學醫學院7月開辦醫學博士課程，供專科發展的醫科畢業生，在接受3年基礎專科訓練的第二年即可兼讀博士課程，從而節省時間與保障收入來源。副院長（科研轉化及創業）莫樹錦在傳媒春茗指，成為擁有博士學位並在港註冊的專科醫生一般需要17年，且在修讀博士學位期間，一般薪金水平僅夠糊口，「大部份學生即使有意向（進修），付出的代價仍高」，新計劃有助培育更多本地醫科博士生。

由中大醫學院僱用完成課程

在新計劃下，醫學生完成6年醫科課程和一年實習後，在其3年基礎專科訓練的第二年即可藉空閒時間開始兼讀博士課程、參與相關研究，完成基礎訓練後中大醫學院會僱用他們完成博士課程，之後再繼續3年高級專科訓練，從而成為具博士學位的專科醫生。

莫樹錦解釋，在專科訓練期間，有關醫生仍是醫管局全職僱員，加上中大提供課程資助，有助減輕他們的經濟壓力，但承認獲資助博士生數目視乎撥款而定，未來不排除發起募捐，期望社會支持本地博士課程發展。

新教研綜合大樓料明年落成

中大醫學院正興建新教研綜合大樓，院長趙偉仁透露大樓將於2027年落成，最多可容納多達1000名研究人員。他強調未來會積極主動招聘和挽留人才，預料今年將增聘33名教授。對於會否爭取增加醫科生學額，趙偉仁稱學院有能力培育更多醫學生，但科技大學正開展第三間醫學院，現時增至400學額「有困難」，須視乎政府整體規劃。

人工智能（AI）作為未來科技發展的大趨勢，趙偉仁表示，中大會在今年成立「醫學人工智能中心」，在研究和教學方面加強使用AI，包括建立智能生物樣本庫、加強AI賦能手術機械人的自動化、開發醫學AI課程等。副院長（教育）黃仰山補充，校方在相關課程層面亦有新發展，包括增加AI倫理教育、臨床應用等，亦將推出「跨專業醫療護理」課程，推動跨學科學生合作完成專題活動和習作，例如由醫生教授基本生命支援、注射等無菌技術由護士牽頭實習等；每位醫學生亦會學習中醫運作，例如如何把脈等。

本報記者

延伸閱讀︰

中大醫學院腸道微生態配方 紓緩自閉童焦慮 改善睡眠提升學習記憶力

眼中風 │ 港大醫學院研究：GLP-1藥物與缺血性視神經病變無顯著關聯

