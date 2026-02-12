嶺大辦新春嘉年華融傳統非遺與AI 喜迎馬年

農曆新年將至，嶺南大學（嶺大）學生事務處與環球教育處昨日合辦「迎春之約 × 非遺雅集」新春嘉年華，喜迎馬年。活動除由來自世界各地的學生表演及主持互動文化攤位，展示多項非物質文化遺產項目，更融合創新科技，特設專區展示人工智能（AI）創意成果，吸引逾500師生參與。

嶺大校長寄語新歲如駿馬奔騰

嘉年華將傳統與創新融合，邀請來自中國内地、土耳其、俄羅斯、巴基斯坦和美國的學生負責表演與互動文化攤位，更特別展示非遺項目，包括本地大師親手紮作高兩米的傳統花燈、製作潮式月餅、品味中國工夫茶，以及即泡港式奶茶等。同場亦設專區，展示嶺大學生的人工智能創意成果。

嶺大副校長（研究及創新）及唐天燊機器學習講座教授姚新致辭時表示，活動讓同學們了解中國傳統新年食品與文化，促進多元交流。他祝願學生「在新一年迎來嶄新開始，滿載正能量，加深對中華文化的認識，盡情感受濃厚的節慶氣氛」。

嶺大校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗亦向師生送上馬年祝願，寄語「在新的一年裡，如駿馬奔騰，奮勇向前，共創佳績。」他展望嶺大將繼續以「賦能未來」為發展方向，深化博雅教育與前沿科學的融合，為同學提供更完善的學習支援與多元發展機會，落實「作育英才，服務社會」的核心使命。

本報記者

