宏福苑五級火丨蔡若蓮率隊訪大埔3幼園 感謝學校助學生復常

教育新聞
更新時間：19:54 2026-02-11 HKT
發佈時間：19:54 2026-02-11 HKT

大埔宏福苑火災經過近2個半月，災場周邊學校的學生的身心支援仍在進行。教育局局長蔡若蓮今日到訪災場附近的3間幼稚園，感謝各校教職員與家長的付出，讓校園生活重回正軌；她強調教育界與各校師生與家長同在，當局亦會持續支援，讓學生「始終被關心、被守護」。

稱學生投入遊戲學習  享受成長快樂

蔡若蓮向學生贈送教育局準備的小禮物，鼓勵他們勇敢探索、快樂學習。教育局提供
探訪期間蔡若蓮即席提筆，與學生們一同寫揮春。教育局提供
蔡若蓮在教育局網上專欄「局中人語」，以「童心再出發　暖意迎新歲」為題撰文，提到今日先後到訪宏福苑災場附近3間幼稚園，包括保良局鄧碧雲紀念幼稚園、保良局劉進幼稚園暨幼兒園，以及聖公會救主堂幼稚園，了解學校協助學生面對環境和情緒變化的復原工作。她指，在復原的過程中特別感謝家長的理解與支持，加上教育同工齊心協力，令校園生活重回正軌。她強調與所有幼稚園一樣，「這裡的孩子繼續在安全、穩定、愉快的環境中學習成長」，當局會繼續因應學校需要提供適切協助，守護每個幼兒的學習福祉。

農曆新年將至，她表示學生們都全情投入各種不同的遊戲與學習，「有的寫揮春、有的畫桃花、有的在舞龍舞師，在多元活動中，認識農曆新年，體驗傳統文化，享受成長的快樂」；探訪期間亦遇上有專家到校為學生組織遊戲學習，形容學生們「投入其中，笑逐顏開，眼裡閃著好奇與活力」。

送小禮物表關懷 勉學生勇敢探索

此外，教育局團隊為各校帶來小禮物，鼓勵學生在新一年勇敢探索、快樂學習。蔡若蓮認為，對老師和家長來說，這份祝福就如暖流；對孩子而言，這更是一份溫柔的肯定，「他們始終被關心、被守護。」

她透露，學校與家長充分肯定當局組織「一校一支援」隊伍，由校本專業人員及教育心理學家，持續與學校緊密聯繫，引入「3Es情+社同行計劃」等，感謝他們關顧教職員的身心健康，亦協助他們理解幼兒的情感表達，提供活動建議，引導孩子說出感受。

蔡若蓮續稱，香港大學教育學院與教育局正攜手支援大埔區學校，專業團隊將為幼稚園教師提供培訓，分享與家長、幼兒溝通的技巧，促進家校合作，並協助老師「照顧好孩子，也照顧好自己」，形容這項協作不僅實用，更凝聚了社區力量。

本報記者

