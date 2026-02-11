八大上學年1930人退學 按年減8.4% 一大學退學人數錄增幅

本地正發展國際教育樞紐，近年各大學退學潮持續緩和。大學教育資助委員會公布八大最新數據，2024/25學年共有1930人退學，按年減約8.4%，是連續3年錄得跌幅；離職教學人員則按年增約7.4%，達到348人。有立法會議員分析，大學生退學人數持續減少，與本港人口外流情況轉趨穩定有關，又認為本港配合國家發展大力投放科研資源，有助吸引優良教研人才來港，預料教職員離職情況可以改善。

理大退學人數最多

教資會昨公布各資助大學的學生人數，2024/25學年八大共1930名全日制學生退學，較前一年度的2106人減少約8.4%，其中1839人修讀學士學位課程，58人修讀副學位，33人修讀研究院修課課程，均較23/24年度下降。按院校分析，八大退學人數介乎65至422人，其中科技大學在24/25學年共245人退學，全部是本科生，較前一學年增加22人，升幅近一成，是八大中唯一錄得退學人數增加的大學。退學人數最多的是理工大學，共422人退學，但較前一年度減少16人，跌幅約3.7%；最少人退學的是嶺南大學，共65人退學，均為本科生。

教學人員離職情況則未見止跌，雖然一度從22/23學年的380人，減至23/24學年的324人，但24/25學年卻回升至348人，按年增長約7.4%。按院校分析，理大共77人離職，人數屬各校之冠，與各有50人的中文大學與科技大學，以及38人的浸會大學，離職員工人數均見增加。城市大學、教育大學和嶺大的離職人數則均較前一年度減少，分別錄得51人、15人和9人，香港大學維持不變，全年有57人離職。

八大2024/25學年退學人數（相當於全日制人數）

理大回應指，每年均有教學人員因完成合約、屆退休年齡或其他個人原因而離職；將繼續積極而具策略地從世界各地延攬各領域人才，提升教學質素與學術研究水平。

身兼嶺南大學校長特別顧問（公共事務），立法會教育事務委員會主席劉智鵬相信，大學生退學人數持續減少，與本港人口外流情況轉趨穩定有關，「少了港人出去，學生流失自然少了」。對於教學人員流失情況，他強調目前全球院校均積極招聘高水平的教授增強自身優勢，而香港近3至4年的表現已較以往改善，「由於多間大學體量增加，加上香港配合國家發展，令科研方面多了投放」，其他政策局如創科局等多了不少資源，有利院校招聘更多有水準的教授來港。

本報記者

延伸閱讀︰

張亮獲理大任命為副校長（行政及拓展） 規劃籌款、公共事務等策略

科睿唯安：理大於2020至2024年「全球高被引論文」增55%