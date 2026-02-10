鳳溪廖萬石堂中學打欖球學英文 助學生讀寫「達陣」 前港隊校友姚錦成與師弟妹分享心得

香港國際七人欖球賽是本地最受歡迎的年度國際體育盛事，比賽過程中不乏英語交流。本港欖球名將、前港隊成員姚錦成，為母校鳳溪廖萬石堂中學再踏綠茵場，與一眾參與「英語欖球訓練班」的師弟妹分享，他形容以運動引導學生學習英文是好開始，帶動他們的學習興趣。有完成訓練的同學指，過程感受七欖的緊張刺激之餘，自己運用英語的詞彙量亦大有得着，在寫作和閱讀方面均見「達陣」。

學生：聆聽閱讀能力提升

參與「英語欖球訓練班」的25名中三學生，無論是教練指導與隊友之間溝通，均是以英文進行。他們甫下課便前往球場熱身︰每兩名學生一組按兩名教練的指示拍頭、肩和膝蓋，聽到「Toe（腳趾）」時鬥快搶奪在地上的飛碟；其後分兩批進行集體遊戲，根據教練指示練習拋接球。最後學生組成兩隊，進行欖球實戰對抗訓練，傳球、攔截、走位和達陣等動作一分不差。

學生：聆聽閱讀能力提升

喊叫聲在場上此起彼落，本身是鳳溪廖萬石堂中學校友，曾多次為港隊披甲，2018年印尼亞運會協助港隊奪得金牌的退役七欖名將姚錦成，亦有到場與師弟妹交流。他指得知校長有意舉辦活動，認同欖球是引導學生學習英文的一個好開始︰「欖球場上很多時候都是講英文。很多學生可能不懂英文，但通過運動學英文有一定吸引力，亦讓他們認識欖球」，他期望母校日後帶更多欖球活動給同學。

「英語欖球訓練班」合共8節，參與的中三學生都是英文基礎較弱，或學習英文動機較低。校長朱國輝指，留意到他們學英文的信心不足，亦不太敢講，因此嘗試發掘有趣的活動，讓他們有機會在不同情況下講英文，「Enjoyable（樂在其中）比任何事都重要，即使有天下間最好的課程，但學生不享受，結果仍是一事無成。」

學生會組成兩隊進行欖球實戰對抗訓練，包括傳球、攔截、走位和達陣等。歐文瀚攝

參與活動的余同學稱，對運用英文雖有一定信心，但在聆聽及閱讀方面均較遜色，活動後詞彙量有所增加，豐富了寫作內容之餘，亦更易讀懂網絡文章內容；坦言以往缺乏信心使用英文的梁同學則指，在口語、聆聽和閱讀能力均有提升，更敢於與人講英文，英文科考試的成績亦較上學期測驗時有進步。

該校英文科主任李文輝表示，被選中的隊友來自不同班別，初時不太認識，「但到第二、三次時，學生已主動協助拿物資，如有人缺席也會有其他人補充『某同學也是』，看到他們之間在建立聯繫。」

記者歐文瀚

