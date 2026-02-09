Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

第四十一屆星島辯論 | 鄭裕彤中學立論清晰到位

教育新聞
更新時間：20:24 2026-02-09 HKT
發佈時間：20:24 2026-02-09 HKT

正方瑪利諾神父教會學校對反方順德聯誼總會鄭裕彤中學的一場賽事，辯題為擴大政府資助專上院校非本地學生限額利大於弊。


正方指出，香港的教育樞紐發展初見成果，增加非本地學生比例可提升大學的國際化程度，亦可擴闊學生的國際視野。其次，吸納海外人才對維持香港的競爭力至關重要。正方提及，香港的出生率持續下降，加上移民潮，導致參與大學聯招人數下降。增加非本地學生的學額不僅有助大學的財政收入，也能提高未來香港的收生質素。
反方則強調，擴大非本地學生的入學名額，會令本地學生的入學機會受損。反方舉出數據，自從更多非本地生入學後，職訓局某些高級文憑課程的本地生取錄率，從2023年的65%下降至2025年的55%。此外，反方舉出數間大學的例子，說明教室、實驗室、宿位和休憩設施等數量不足，無法配合更多學額。以宿舍為例，平均3至4名本地學生才有一個宿位，估計未來宿位的缺口進一步增至7萬個。


進入中段，正方力言，非本地學生可為大學提供豐厚的財政支持，以2022/23年度為例，非本地學生的學費總達38億元，是本地學生的3至4倍。此外，正方認為學生宿位問題可透過外租方式解決，還指大約四成非本地生畢業後會留港工作，成為香港的納稅人。


綜觀雙方表現，評判認為反方在資料整合上相對清晰，特別是針對資源不足的問題詳盡說明；而正方的回應則顯得相對簡單，欠缺力度。

