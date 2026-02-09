天氣｜中大研AI「風烏」 天氣有效預報增至11.25天 全球首個突破10天中期氣象預報模型

人工智能（AI）技術應用日廣，香港天文台去年亦引入AI氣象預報系統「風烏」，用於大雨及颱風預測。該系統由香港中文大學與上海人工智能實驗室等機構聯合研發，其研發者之一、香港中文大學工程學院信息工程學系教授歐陽萬里近日接受本報專訪時表示，「風烏」有效預報天數已提升至11.25天，是全球首個突破10天的中期氣象預報模型，未來將持續優化，將AI賦能，助力民生與產業發展，並積極推向國際市場。

歐陽萬里稱，「風烏」研究始於2022年，2023年初推出首個版本。他引述科學界權威雜誌《Science》指出，過去50年全球最佳氣象預報皆依賴物理方程求解，而2022年歐洲中期天氣預報中心有效預報天數僅8.5天。目前「風烏」的AI模型成功超越傳統物理方程求解方法，將有效預報天數推至11.25天，成為全球首個突破10天的中期氣象預報模型。「過去依靠物理方法每10年才能提升1天（有效預報天數），現在通過AI方法，6個月就能實現1天的提升，增長速度是原來的20倍，這是AI帶來的高速氣象預報增長效果。」

至於「風烏」的技術原理，歐陽萬里表示，「風烏」採用歐洲中期天氣預報中心提供的數據集，且已通過該中心評估並獲得良好反饋。「風烏」屬於端到端AI系統，它現時的預報分辨率提升至0.09經緯度，收集風向、風力、濕度、溫度等氣象要素，再通過AI模型預測下一小時各格點的氣象數據。他稱，過去氣象預報需要數萬個CPU節點，現在於AI幫助下，「只需要一張GPU卡，把它安裝在電腦裏，就能開展氣象預報工作了。」

香港天文台於去年引入「風烏」，提供其未來15天的地面風、氣溫、海平面氣壓及降雨，以及高空風、氣溫、相對濕度及位勢高度預報。

歐陽萬里透露，現時中國氣象局及上海市氣象局已將「風烏」模型集成到氣象預報員日常使用的系統中，香港天文台去年亦將「風烏」引入至平台，主要用於颱風預報。然而，他坦言，AI氣象預報方法無法保證100%準確，仍有很大優化空間。他又透露，港鐵已提供資金支持，計劃結合「風烏」的氣象預報結果，預測港鐵人流變化，規劃列車班次。

此外，「風烏」亦成功延伸至綠色能源領域，助力風能、光能發電的精確規劃。歐陽萬里指，此前「風烏」已與內地一家大型能源集團合作，在內蒙古400多個風光發電站投入應用，每年節省約4000萬元人民幣開支。團隊將持續優化「風烏」，亦會與各領域科研專家合作，並積極將「風烏」推向國際市場。

