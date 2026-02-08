教育大學總結阿聯酋訪問行程 拓展院校中東地區影響力

香港教育大學校長李子建上星期二（3日）率領代表團訪問阿聯酋，校方今日總結行程時指出，代表團除了參加世界政府峰會，亦在當地展開多項學術合作交流及拜會多間使領館。訪問期間，代表團曾與長期合作夥伴阿聯酋大學舉行系列會議、參與國際媒體舉辦的「企業出海全球論壇」等，校方形容是進一步拓展大學在中東地區的學術影響力和合作網絡。

與阿聯酋大學高層代表商多項議題

教大代表團與阿聯酋大學代表除回顧合作至今的成果，亦規劃下一階段的合作方向。教大提供

雙方會談結束後，教大代表團向阿聯酋大學代表贈送多款紀念品。

趙亮（右）接見李子建（左）期間表明，中國駐阿聯酋大使館將持續支持教大在阿聯酋進一步拓展與深化合作。

是次代表團成員包括協理副校長（內地協作及發展）兼傳訊及協作處長蓋會霞、特殊教育與輔導學系教授冼權鋒、幼兒教育學系教授兼副系主任Alfredo Bautista、課程與教學學系楊蘭博士，以及國際化項目經理王異妃博士。

教大透露，代表團訪問期間曾與由阿聯酋大學校監Zaki Anwar Nusseibeh和校長Ahmed Ali Al Raeesi教授帶領的學校高層代表舉行會議，雙方回顧了合作以來取得的成果，包括共同開設雙學位課程、設立聯合研究基金、支援首批4項合作研究項目，以及持續開展師生交流與學術會議等。

兩校會談亦重點規劃了下一階段的合作方向，包括進一步拓展學生交換規模，圍繞聯合國可持續發展目標（SDGs）開展相關合作，並探討在商學、教育學等兩校關注的重點學科領域深化項目合作與聯合研究的可能性。教大形容，是次高層互動進一步鞏固了兩校基於多年互信而建立的戰略夥伴關係，推動兩校合作關係邁向更廣泛、更務實和更系統化的新階段。

教大指出，在達成高層共識的基礎上，兩校的學術人員亦就學科層面的具體合作項目展開會談，重點包括聯合發表論文、共同舉辦國際學術會議，以及設計跨文化學生交流項目等，旨在將戰略共識落實為可持續的學術合作方案和行動。

出席論壇訪使館 了解區內教育動向

另外，李子建與代表團在出席世界政府峰會期間，亦應邀請出席「鳳凰行天下•企業出海全球論壇」。該論壇以「全球治理新浪潮中的中國企業角色」為主題，匯聚了阿聯酋、阿曼等中東國家的政府高級官員及商界領袖。代表團透過論壇深入了解到中東地區的戰略發展規劃與產業動向，特別是阿聯酋正致力打造「全球未來科技領導者」的願景，不僅為科技、教育及人才的需求帶來大量新機遇，也為未來教大在區內開展教育及科研合作和人才培養等，提供重要的前沿視野與戰略參考。

代表團出訪最後一站到訪阿布扎比時，獲中國駐阿聯酋大使館臨時代辦趙亮接見，期間趙亮就中阿全面戰略夥伴關係框架，深入探討高等教育機構在服務國家發展戰略、促進兩國人文交流中的關鍵作用，又表示大使館將持續支持教大在阿聯酋進一步拓展與深化合作，期待教大為推動中阿教育交流、文明互鑒，與人才培養作出更大貢獻。

此外，代表團參訪中國駐杜拜總領事館期間，亦獲總領事歐渤芊接見。她向代表團指出，杜拜正積極發展數字經濟，打造面向未來的創新樞紐，特別注重人工智能在不同場景的應用，但缺乏基礎研究的人才，為國際高等教育機構帶來了重要的合作機遇，並就此為教大如何精準對接當地發展戰略、與阿聯酋院校開展深層次、可持續的合作提出針對性的策略建議。代表團部分成員其與亦應總領館邀請，參加了第12屆杜拜全球華人春節晚會。

教大總結行稱指，通過與高校夥伴、國際媒體、外交機構及海外華人社群的多層次交流，此行顯著提升了該校在阿聯酋教育與人文領域的參與深度及影響力，為未來在該地區開展多元化合作奠定了堅實基礎。

本報記者

延伸閱讀︰

世界政府峰會｜教大校長李子建與全球領袖分享經驗 討論教育未來

精神健康｜教大AI應用程式調節學生情緒 能生成正向圖片 用一個月後幸福感升