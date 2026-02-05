Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

數字教育｜教育局：153校訂閱電子學習配套計劃首批成果

更新時間：11:58 2026-02-05 HKT
發佈時間：11:58 2026-02-05 HKT

數字教育｜教育局近年大力推動數字教育，教育局首席助理秘書長謝婉貞今日（5日）發表「局中人語」文章，指出由優質教育基金撥款5億元推行的電子學習配套計劃，第一批3個項目成果推出後，學校反應正面，共有153間中小學訂閱。

數字教育｜今起一連兩日舉辦研討會及展覽

電子學習配套計劃合共資助22個項目，首兩批項目成果已先後發布，供全港中小學和特殊學校訂閱。謝婉貞表示，共153間中小學訂閱第一批項目成果，部分學校訂閱超過一個項目。已經發布或尚在發展的項目，大部分會提供樣本，供學校免費試用。若將申請免費試用的數字計算在內，成功訂閱和參與免費試用的學校超過240間。

謝婉貞亦指，為讓學界更了解創新科技趨勢，掌握人工智能的知識與技能以提升學與教效能，教育局、香港教育城及生產力局由今日起一連兩天合辦研討會及應用展覽，當中包括向學界代表介紹電子學習配套計劃計劃成果與教育科技解決方案。

