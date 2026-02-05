津校教師公積金錄122億盈餘 增逾50% 供款總人數減291人 連續5年下跌

教育局昨日公布2025年津貼學校及補助學校教師公積金年報，2024/25年度津校教師公積金錄得高達122億元盈餘，較2023/24年度盈餘增幅超過50%，期內投資回報率為13.98%，較前一年度增加超過4個百分點；而補助學校教師公積金於2024/25年度亦錄得逾4億元盈餘，按年增長逾3成。另外，2024/25年度共有2475人退出津校公積金供款，供款總人數減少291人，連續5年下跌，有立法會議員認為這與年輕一代的職場觀念改變有關。

補助學校錄逾4億盈餘

教育局發表最新的津貼學校和補助學校公積金年報顯示，津貼學校教師公積金於2024/25年度錄得約122.25億元盈餘，對比2023/24年度約80.3億元，增長超過52%；投資回報率亦由2023/24年度9.69%，上升至13.98%。期內補助學校公積金亦錄得約4.47億元盈餘，較2023/24年度約3.37億元增加近32.9%，回報率從10.51%上升至13.27%。

在供款人帳目方面，津貼學校在2024/25年度共有2475人退出供款，當中80人退出後轉往補助學校；另一方面，期內有2184人加入供款，整體而言，供款總人數減至37128人，按年減少291人，連續5年下跌。在退出公積金的供款人中，58%的年資為15年以上，按年減少2個百分點；年資10至15年的供款人佔7%，與上年度相同；10年以下則佔35%，按年增加2個百分點。

2024/25年度發還退出津校供款人款項共約80.9億元，較2023/24年度少約2.5億元。如分析退還款項情況，涉及供款人退休的款項約39.1億元，較前一年度減少近1.7億元；涉及離職的款項約40.7億元，減少約8500萬元；涉及身故和患病的款項為3690萬元，減少約780萬元。

至於補助學校的供款人情況，期內有94人加入公積金供款，退出則有106人，包括28人轉往津貼學校，供款總人數整體減少12人，共1094人。在2024/25年度退出供款的人當中，58%年資達15年以上，按年減少11個百分點，年資介乎10至15年佔10%，增加4個百分點；10年以下則佔32%，按年度增加7個百分點。

鄧飛︰年輕一代想法較多

立法會教育界議員鄧飛表示，近年教師流失的幅度已趨穩定，認為學校公積金供款人數減少的原因之一，可能是近年越來越多年輕人不想當全職教師，改為在不同學校兼教，「他們的工作時間表與全職老師一樣，但可能會因此佔去部分用作聘請全職老師的空缺。」

對於較多年資低於10年的教師退出，鄧飛指現時年輕一代想法較多，投身教育界主要是為增加自己的職場經驗，「覺得（教書）不適合自己就跳出來，或者去留學讀書、嘗試其他新事物等，而不是及早找到終身職業。」至於目前學校聘請教師的情況，他指由於每年都有教育相關的畢業生，相信整體問題不大，惟聘請英文等個別學科的教師仍有一定難度。

本報記者

