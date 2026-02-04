Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

數字教育｜教育局：逾790學校申請「『智』啟學教」撥款計劃

更新時間：18:19 2026-02-04 HKT
發佈時間：18:19 2026-02-04 HKT

教育局早前推出「『智』啟學教」撥款計劃，成功申請的學校將獲發一筆過50萬元撥款，用於推動校本的人工智能（AI）賦能教育項目；教育局今日（4日）公布，截至本月初，已收到超過790間學校提交申請計劃，佔公帑資助學校總數逾8成，形容「反應非常踴躍」。

並無要求參與學校須發展LLM

教育局今日發表「政策正面睇」文章，文中提及，截至2026年2月初，計劃已收到超過790間學校提交申請。局方會盡快發放撥款予成功申請的學校，以便學校於本學年立即開展相關工作；亦會透過焦點小組、學校使用撥款中期及總結報告等，持續評估計劃的推行成效，並分享良好規劃及推行AI教育的實踐經驗。

對於坊間流傳參與計劃的學校必須發展校本大型語言模型（LLM），教育局回應指事實並非如此，「相關指引列出『校本人工智能應用方案』僅為可選項目之一」，學校可按校本情況選擇購置或訂閱市場上已發展成熟、合用的AI軟硬件、平台及教學資源，包括電子學習配套計劃、其他機構或計劃所發展的AI電子學習平台或工具。

至於學界關注教師的培訓需要，教育局重申，局方已系統地為在職教師開辦一系列人工智能培訓，包括由數字教育卓越中心提供的到校支援，涵蓋「AI素養」、「AI+學科」和「AI領導」的培訓和專業交流，以加強校長和教師對AI發展的認識及應用。

延伸閱讀：

「『智』啟學教」撥款計劃研討會 聚焦50萬撥款運用

大埔舊墟公立學校擬申「『智』啟學教」撥款 支援教師用AI設計教學 │ 專訪

