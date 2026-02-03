Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜網傳教師引用火災事故 籲學生更認真地「走火警」 校方對惹公眾不安致歉

教育新聞
更新時間：19:01 2026-02-03 HKT
發佈時間：19:01 2026-02-03 HKT

近日網上流傳一條錄音，指馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學一名教師在日前一次火警演習期間，以大埔宏福苑五級火作為例子，要求學生更認真地參與演習，引起網民關注。該校今日（3日）於學校網站發表聲明，承認有個別教職員在表達及用語上欠妥，對引起社會及公眾人士的不安，校方深表歉意，事後已通報教育局及辦學團體。教育局回應《星島》查詢時表示，已聯絡有關學校，要求學校嚴肅跟進，並以書面方式向教育局詳細交代事件。 

校方：個別教職員在表達及用詞上欠妥

該段錄音的內容為一名男教師疑似向學生訓話，以宏福苑作為例子，要求學生詢問大埔區居民，「他們會不會覺得若當年讀書時代走火警演習『認真點』，當日傷亡就會減少」，又強調「走火警」是要訓練學生的態度。有關錄音引發網民討論，有網民指出涉事教師來自位於將軍澳的馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學。

馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學今日在網站發表聲明，回應社交媒體關注學校1月30日舉行的火警演習。校方表示已了解事件，並啟動危機應變方案處理，又承認個別教職員在表達及用詞上欠妥，對引起社會及公眾人士的不安深表歉意，事後已通報教育局及辦學團體，並與相關教職員會面，檢討及制定改善方案，以避免同類事件再次發生。

教育局：要求學校嚴肅跟進 書面交代事件

校方續稱已就事件啟動「危機處理小組」，要求全體教職員、輔導組老師、駐校社工及教育心理學家，了解及觀察各班學生的情緒反應，以識別有需要的學生及提供進一步支援；另亦向家長發通告，提醒家長留意子女情緒狀況、給予適切的關心和安慰，並與學校保持緊密聯繫。

教育局回覆本報查詢時表示，已聯絡有關學校，要求學校嚴肅跟進，並以書面方式向局方詳細交代事件；局方亦會繼續與學校保持聯繫，提供適切意見及支援。

本報記者

