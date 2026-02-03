嶺大牽頭舉辦「鯨豚STEAM保育計劃」 近200中學生助製朗氏喙鯨骨骼標本

由嶺南大學科學教研部主辦，聯同香港理工大學、鯨豚生態研究所及香港海洋公園保育基金共同策劃，並獲環境及自然保育基金資助的「鯨豚與海洋：STEAM學生大使計劃及鯨豚保育展覽」，於2月1日舉行啟動禮。逾190名來自全港13間中學的學生將協助製作朗氏喙鯨骨骼標本，預定於2027年舉行公眾展覽，校方冀藉此推動社會大眾關注鯨豚保育、海洋塑膠污染等環境議題。

偕理大及海洋公園保育基金等策劃項目

是次計劃吸引來自全港13間中學逾190名學生參與，並於日前舉行啟動禮。嶺大提供

環境及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘期望項目可提高公眾對鯨豚保育和環境可持續性的認識。

崔驛選介紹多項於本計劃下的STEAM教育活動，冀透過各種學習體驗，提升學生大使對鯨豚及海洋保育的認知。

王沛欣指出，朗氏喙鯨全球完整標本極少，今次是研究稀有深海鯨豚的珍貴機會。

此計劃源於2024年於香港水域發生的一宗朗氏喙鯨的擱淺事件，由嶺大科學教研部研究助理教授崔驛選領導，為期兩年。來自全港13間中學、逾190名學生將接受製作骨骼標本的培訓與指導，在11個月的製作過程中，他們將親手處理稀有的鯨骨標本，包括脫脂處理、骨骼狀態測量及紀錄等科學程序，以確保標本的完整性符合展覽和科學研究用途，亦需定期以系統化方式監測及記錄標本的變化。

另外，參加者亦會參與一系列以STEAM為本的體驗式學習活動，包括出席科學和保育講座、到訪研究設施及海洋生物救護中心、實地考察大澳漁村等，並進行藝術創作，以培訓其成為具備跨學科技能的學生大使，向社區宣傳鯨豚和海洋保育的重要性。

是次計劃將於2027年第二及第四季舉辦兩場「鯨豚保育展覽」，展出由學生協助製作的朗氏喙鯨骨骼標本，以及本地物種中華白海豚和江豚的標本，亦會展示於朗氏喙鯨胃部發現的塑膠帆布袋，冀向公眾呈現塑膠污染對海洋生態帶來的威脅。展覽期間，學生大使將擔任展覽導賞員，分享他們的親身體驗，向公眾傳遞鯨豚生態及海洋保育訊息。另外，為項目開發的朗氏喙鯨數碼3D模型及1:1 3D 打印模型，亦將為永久教學和科研資源，貢獻予大學教學聯盟 3DTEACH。

冀增公眾關注鯨豚保育及海洋污染等議題

崔驛選表示，香港每年約有20至50宗鯨豚擱淺個案，而棲息於近岸海域的鯨豚物種，如中華白海豚和江豚，特別容易受到人類活動如沿海開發、海上交通及海洋污染的威脅；在擱淺動物的胃部亦時有發現塑膠等海洋垃圾，被棄置漁網或漁具纏繞的情況亦非罕有，期望藉是次項目讓大眾關注鯨豚保育及海洋塑膠污染等環境議題。

嶺大科學教研部主任及副教授王沛欣指出，朗氏喙鯨全球完整標本極少，對嶺大主辦是次計劃感榮幸，期望可讓學生透過STEAM跨學科體驗接觸鯨魚標本，「我們期望培訓同學從科學、技術、工程、藝術多角度了解海洋保育，成為新生代保育大使，向公眾傳遞保育訊息，讓更多人意識到保護海洋生態的重要性。」

本報記者

