殘疾運動員如願讀浸大 成「運動產業管理文學士」首批學生 冀於特殊學校任教

香港浸會大學於2025/26學年通過「優才運動員入學計劃」，共取錄9名精英運動員入讀本科課程，患有先天性脊柱裂、自小以輪椅代步的輪椅舞蹈及輪椅籃球運動員余俊延是其中一人。他接受《星島》訪問時表示，本港設有體育相關學科的大學並不多，去年終如願入讀浸大，並成為新開設的「運動產業管理文學士」課程首批學生，他期望在大學獲取更多體驗機會，將來繼續當全職運動員，或到特殊學校任教。

參賽與學業兩者兼顧

余俊延自小一起接觸不同運動，2023年初接觸輪椅舞蹈後屢獲佳績，去年9月更於全國第12屆殘疾人運動會暨第9屆特殊奧林匹克運動會的輪椅舞蹈項目奪得3面金牌。他向本報記者表示，從高中起已想入讀浸大，因為香港設有體育相關科目的大學並不多，直至去年終如願，成為浸大新開設的「運動產業管理文學士」課程首批學生。

余俊延形容，入讀浸大後已感受到校方對運動員的充足支援，指校方為他們配對的學術顧問和教學助理，令他們從選科到上課都沒遇上大問題。即使他去年剛入學就要參與殘特奧會比賽、11月亦要外出參賽，在校方支援和自己及早向相關師生表明情況後也能應付，「有一科原本需要做簡報，預先與組員說好某時段不在香港，最終自己那部份以錄影方式在堂上播放。」

他有意於畢業後繼續當全職運動員，或到特殊學校任教，他承認即使目標明確，前路仍存變數，故自己會「go with the flow（隨遇而安）」，把握機會探索不同事物，有時間的話，更希望能「上莊」和入住宿舍。

另一名精英運動員曾楚喬，去年經「優才運動員入學計劃」入讀浸大理學士一年級。她7歲開始學武術、14歲起成為全職運動員，並在去年奪得第12屆亞洲青少年武術錦標賽女子A組對練金牌。她表示，入學後已與校方定好上課和練習的時間表，亦笑言以往讀中學難以外出用膳、下課後要趕往訓練，但現在上課時間變得彈性，又能與認識的朋友們一同外出用餐，「彌補了以前中學失去的東西。」

武術精英冀讀計算機科學

曾楚喬透露，今年4月起會為6月前往巴西的比賽展開習訓，她又相信裁判、教練等工作不會被人工智能取代。

她以往訓練時目睹隊友穿上運動科學裝置後，通過數據知悉如何更好地做動作，故希望修讀計算機科學，以科技和人工智能（AI）知識回饋體育界，例如循研發新程式等幫助運動員；惟她坦言中學未有修讀理科，致上課時不認識不少專有名詞，只能靠自學或向同學請教，當下會努力達成主修計算機科學的條件。她形容前路有如參加需要獲取資格的比賽一樣「難以確定」，她會先走好每一步、做好每一件事。

浸大學生運動員支援統籌專員伍家信表示，每名運動員都會獲校方配對學術顧問和教學助理。她又形容余俊延和曾楚喬首個學期的成績均不錯，「老師們都很滿意」。

