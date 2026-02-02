港大研究揭示負折射 製微型「激子超透鏡」

一束光射入特殊材料後突然往反方向彎折，這種「負折射」現象以往僅能透過複雜的人工超材料實現。由香港大學校長兼工程學及物理學系講座教授張翔領導的研究團隊，聯同其他大學學者，早前首次在實驗中觀測到由材料內部磁序直接調控產生的「激子負折射」效應，並基於此原理，研製出可集成在晶片上的微型「激子超透鏡」。

構建「激子超透鏡」原型器件

研究團隊以范德華層狀磁性材料CrSBr薄片，與精密設計的片上納米光子迴路集成，通過光波導將光引導至材料邊界，直接捕獲到出射光與入射光位於法線同側的清晰圖像，作為「負折射」的直接證據。團隊更進一步構建「激子超透鏡」原型器件，實現在晶片上對光場的納米級精密操控。

港大表示，是項基礎突破所衍生的負折射超透鏡技術，是實現下一代超解像成像、納米光刻、高密度光存儲及集成光路系統的關鍵核心，有助直接賦能粵港澳大灣區的電子信息、精密製造及生物醫藥產業，例如推動開發更先進的晶片檢測設備或突破性的醫療診斷儀器。同時，此研究開闢的「光-磁量子介面」新路徑更構成量子計算與量子通信等戰略科技的重要環節。

