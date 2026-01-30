因應內地春節假期 港大2月9日至27日推新一輪遊客分流措施
更新時間：17:29 2026-01-30 HKT
發佈時間：17:29 2026-01-30 HKT
發佈時間：17:29 2026-01-30 HKT
香港大學今日（30日）宣布，因應內地春節假期期間到訪港大校園的旅客人數預計有所增加，港大將於2月9日至27日實行新一輪遊客分流措施特別安排。
2月1日至12日參觀登記名額已滿
校方表示，特別安排實施期間，遊客在星期一至星期五上午8時至下午8時30分期間到訪港大，須提前透過港大網上登記平台預約，並須視乎每節人數的配額情況而定；而星期六、星期日及公眾假期到訪港大校園的遊客，則毋須提前預約。
截至今日下午4時30分，就本報於網上登記平台所見，除了遊客可自由進出校園的日子外，2月1日至12日的參觀登記名額已滿。
本報記者
延伸閱讀：
最Hit
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
2026-01-29 17:13 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
2026-01-28 16:41 HKT
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
2026-01-29 12:08 HKT