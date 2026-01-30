因應內地春節假期 港大2月9日至27日推新一輪遊客分流措施

香港大學今日（30日）宣布，因應內地春節假期期間到訪港大校園的旅客人數預計有所增加，港大將於2月9日至27日實行新一輪遊客分流措施特別安排。

2月1日至12日參觀登記名額已滿

校方表示，特別安排實施期間，遊客在星期一至星期五上午8時至下午8時30分期間到訪港大，須提前透過港大網上登記平台預約，並須視乎每節人數的配額情況而定；而星期六、星期日及公眾假期到訪港大校園的遊客，則毋須提前預約。

截至今日下午4時30分，就本報於網上登記平台所見，除了遊客可自由進出校園的日子外，2月1日至12日的參觀登記名額已滿。

本報記者

延伸閱讀：

港大醫學院研究：GLP-1藥物與缺血性視神經病變無顯著關聯

港大研新AI基因演算法 革新癌症診斷及RNA研究