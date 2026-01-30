科睿唯安：理大於2020至2024年「全球高被引論文」增55%

香港理工大學於本月28日與國際數據分析機構科睿唯安（Clarivate）合辦高峰論壇，同時發表《理大科研卓越報告》。據科睿唯安分析，理大於2020年至2024年期間的具影響力研究產出及全球高被引論文（Highly Cited Papers）分別增加65%及55%，更於2024年大學教育資助委員會（教資會）資助院校研究論文發表量登上榜首。理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒認為，報告印證了大學學術社群多年來的不懈努力、突破創新和堅定信念。

近百學術領袖及夥伴出席論壇

是次「科研卓越報告發布暨影響力論壇」吸引近100名來自香港及內地高校的學術領袖、業界夥伴及政策決策者出席。

唐偉章形容理大的科研成就對社會、國家和全球帶來了深遠的影響。

Osher Gilinsky認為報告反映理大的科研質素及影響力，並確立大學在全球學術界的領導地位。

趙汝恒表示，大學早前發表的《策略發展計劃2025/26–2030/31》將進一步賦能大學為社會帶來更多貢獻。

是次論壇吸引近100名來自香港及內地高校的學術領袖、業界夥伴及政策決策者出席，討論科研評估演變方式、衡量社會影響力的重要性、促進跨院校合作策略等議題。研究資助局主席唐偉章致辭時強調，研資局一直致力支持針對重大社會挑戰的科研項目，包括推出研究影響基金等資助計劃，未來將繼續與本港大學攜手合作，鞏固香港作為全球知識樞紐的地位。

另一方面，《理大科研卓越報告》全面評估理大的整體科研表現及成就，結果顯示，理大於2020年至2024年期間發表的工程學論文增幅達68%，在2024年更佔全港工程學論文發表總量的38%。期內具影響力研究產出及全球高被引論文分別增加65%及55%，大學有近4成研究論文與國際院校合著。

報告又提到，理大擁有261項計算機與控制解決方案專利，例如先進放射治療支援系統LungRT Pro、為兒童而設的人工智能手機視力篩查系統STARS等。大學亦與45個國家及地區的390多間院校簽訂超過600項國際合作協議，並在內地開展逾3100個合作項目。

科睿唯安︰報告反映理大具深厚科研轉化底蘊

科睿唯安學術研究與政府業務副總裁（亞太區）Osher Gilinsky表示，理大近年來持續產出高質量研究，且於2020年至2024年期間獲授予1020項專利，在教資會資助院校中位列第二，又與NVIDIA、華為及阿里巴巴等巨企建立合作夥伴關係，加強科研成果轉化，彰顯了理大強大的國際網絡聯繫、多元的學科佈局，以及深厚的科研轉化底蘊。

趙汝恒認為，報告印證了大學學術社群多年來的不懈努力、突破創新和堅定信念。他指理大在2025年有21名理大學者獲科睿唯安選為「全球高被引學者」（Highly Cited Researchers），亦有428名學者躋身史丹福大學「全球首2%頂尖科學家」，在香港高等院校位列第二；而理大發表的《策略發展計劃2025/26–2030/31》，將進一步賦能大學為社會帶來更多變革性的貢獻。

延伸閱讀︰

