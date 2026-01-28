邵逸夫獎增設「計算機科學獎」 獎金120萬美元

邵逸夫獎基金會今日（28日）宣布，邵逸夫獎增設全新獎項類別「計算機科學獎」，提名期由今年9月開始，首屆獲獎者將於明年春季公布，獎金與現有3個獎項類別相同，每項為120萬美元。基金會主席陳偉文表示，科技正以前所未有的方式重塑當代生活，計算機科學持續拓展人類思維界限，因此基金會決定增設此第四項獎別。

提名期今年9月展開 明年公布獲獎名單

邵逸夫獎自2004年首次頒發以來，一直設有天文學獎、生命科學與醫學獎、數學科學獎3個類別，陳偉文表示，科技正以前所未有的方式重塑當代生活，而計算機科學充滿大膽且發人深省的問題，持續拓展人類思維界限，因此基金會決定增設此第四項獎別。他指出，籌備設立新獎項之工作始於2024年，並由香港科技大學前校長陳繁昌擔任計算機科學獎籌劃委員會主席。獎項的提名期定於今年9月展開，至11月底截止，首屆獲獎名單將於2027年春季正式公布。

邵逸夫獎理事會主席暨評審委員會副主席楊綱凱強調，新獎項將沿用現有三大獎項的管治架構和遴選準則，獎金亦保持一致，每項為120萬美元，由當年該獎項的得獎者均分。得獎者可為一人，亦可由兩人或最多3人共同獲得。楊綱凱指，基金會成功邀請到來自世界各地的專家加入遴選委員會，並由美國加州大學柏克萊分校計算、數據科學與社會學院院長珍妮弗•蔡司（Jennifer Chayes）出任計算機科學獎遴選委員會主席一職。

珍妮弗・蔡司此次專程來港出席發布會，她接受《星島》訪問時指出，該獎項除了表彰基礎研究外，亦嘉許應用型研究。應用型研究並非指認可單純的產品研發製造，而是需包含創新方法、能解決特定領域核心難題，且具備廣泛適用性的研究成果。

她又指，近年諾貝爾生理學或醫學獎、物理學獎，以及數學領域之阿貝爾獎，均曾頒予與計算機科學相關之研究成果。相較於其他傳統學科，計算機科學雖屬較年輕之領域，但其發展迅速，正深刻改變人類生活與各科學研究範疇，並為不同領域之探索帶來新機遇。她強調，此次增設獎項並非因人工智能（AI）之興起，而是針對整個計算機科學領域。然而，人工智能之崛起確已突破過往對許多事物之認知，並為計算機科學帶來更多突破性的發展機遇。

記者 鍾綽盈

