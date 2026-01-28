Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁銶琚書院進行油漆工程 學生指未張貼警告 最少5人報稱不適

教育新聞
更新時間：07:30 2026-01-28 HKT
發佈時間：07:30 2026-01-28 HKT

位於西營盤的樂善堂梁銶琚書院日前進行校內油漆工程，有該校學生反映，學校於施行油漆工程時未有張貼警告，事件導致最少5名學生報稱不適，例如出現頭暈噁心、喉嚨痛等徵狀。校方回覆《星島》查詢時表示，接獲師生反映油漆氣味較為濃烈後，已即時停止有關工程。

校方：已即時停止有關工程

有樂善堂梁銶琚書院的學生近日在社交平台指出，學校於1月13日在校內樓梯進行油漆工程時，「沒有使用圍封、張貼警告、事前宣布等措施讓師生知悉工程進行」，並有最少5名學生報稱不適，例如頭暈噁心、鼻塞、喉嚨痛等。此外，有學生稱，「由低層走到8樓而全程不見任何警告」，認為校方沒有就是次工程通知學生。

樂善堂梁銶琚書院回覆本報時證實，學校曾於今年1月期間在校內B梯進行小規模的梯間油漆修補工程，但已於1月13日暫停，現時未進行任何同類工程。校方強調，於工程期間曾於相關位置張貼告示，提醒師生留意油漆未乾，惟未有於每一層樓梯間擺放。其後，校方接獲師生反映所使用的油漆氣味較為濃烈，故已即時停止有關工程，並檢視相關安排。校方至今並未接獲任何因是次油漆工程而出現嚴重不適或需要送院治理的報告。

本報記者

