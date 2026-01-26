獲嶺大頒授榮譽人文學博士學位 甄子丹：深感榮幸 冀年輕人珍惜校園學習機會

嶺南大學今日（26日）舉行榮譽博士頒授典禮，由嶺大校董會主席姚祖輝向6名傑出人士頒授榮譽博士學位，他們分別為商人霍震寰、企業家李寧、香港賽馬會主席廖長江、學術領袖湯濤、當代作家王安憶，以及國際功夫巨星甄子丹。其中，甄子丹獲頒授榮譽人文學博士學位，甄子丹在典禮後接受《星島》訪問時表示，自己的閱歷大部分於「社會大學」與片場中積累，能獲此殊榮深感榮幸，又寄語年輕一代珍惜在校園的學習機會。

甄子丹：樂於與年輕人分享自身經驗

甄子丹向本報記者表示，今次獲嶺大頒授榮譽人文學博士學位，對他而言是分外榮幸及感觸。他表示，自己走的是「不尋常的路」，只靠在「社會大學」和片場積累的經驗，沒有正式在大學學習的經歷。他認為，「教育不止是一個文憑」，大學提供的專屬空間，能讓年輕人專注學習、探討，以及與志同道合的人共同進步，他希望年輕人珍惜於大學校園學習的經歷。

問及未來會否花更多時間走進學界，與學生分享經驗，甄子丹表示，自己向來樂於分享，在片場常與年輕的電影人交流切磋，分享自己過往的經驗和失敗例子，幫助他們少走「彎路」。他指，他樂意與不同人分享，讓自己的經驗及學問得以傳承下去。

另一方面，對於如何培育新一代電影人，甄子丹認為，香港的電影從業人員能屈能伸、學習能力強、能吃苦，希望他們維持優勢，了解自己長處所在，相信只要有足夠的實習及創作機遇，香港能培養出更多電影人才。

記者 鍾綽盈

