科大校長出席達沃斯論壇 探討神經科學及科研發展

教育新聞
更新時間：00:01 2026-01-26 HKT
發佈時間：00:01 2026-01-26 HKT

香港科技大學校長葉玉如剛出席在瑞士達沃斯-克洛斯特斯舉行的2026年世界經濟論壇年會，參與多場圓桌會議及專題研討會，就神經科學、大學在時代變遷中的角色、科研的未來發展，以及健康創新等議題，與全球領袖作深入交流。

葉玉如：此行收穫豐碩

葉玉如（中）於題為「關於大腦的最新發現」的專題研討會上擔任嘉賓講者。世界經濟論壇提供
葉玉如（右）與世界衞生組織總幹事譚德塞（左）合照。科大提供
在出席年會期間，葉玉如以香港高教界唯一代表的身份出席全球大學校長論壇（GULF）。她在圓桌會議上闡述，大學應致力謀求公共福祉，積極促進對話、搭建橋樑、凝聚共識，並為客觀與理性的交流提供土壤。她指出，大學的使命應緊扣社會所需，「從培養學生的多元化，到培育他們畢業後成為面向未來的世界公民。多元化的學術氛圍能激發更深層的思考，讓學生得以應對未來複雜的挑戰。」

作為國際知名的神經科學家，葉玉如亦獲邀於主題為「關於大腦的最新發現」的專題研討會上擔任嘉賓講者，與來自牛津大學、蘇黎世聯邦理工學院的學者同場討論。在另一場關於科研未來的會議上，她表明將科學發現轉化為對現實世界具影響力的成果「十分重要」。

葉玉如總結行程時形容，此行收穫豐碩，特別是有機會與逾20名大學校長及其他全球領袖深入交流，「能夠參與這場匯聚全球思想領袖的盛會，實在受益良多。年會為跨領域交流提供了難得的平台，讓我們共同構想更美好的未來。」

本報記者

