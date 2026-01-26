科大研AI擴增實境平台做虛擬實驗 學者：與多間本地院校開展合作

沉浸式學習為近年的學習趨勢，有助學生深化學習。有香港科技大學的團隊開發以人工智能（AI）驅動的擴增實境平台，通過虛擬實驗為學生提供沉浸式學習體驗，讓他們能夠自主進行實驗練習，此項目更於2025年QS全球教學創新大獎中，勇奪「沉浸式體驗學習」組別銀獎。領導項目的科大學者李建邦接受《星島》訪問時表示，「我們已與多間本地專上院校合作，建立了不同類型的虛擬實驗，冀日後能擴展至業界。」

互動問答深化學習

該創新平台由科大工學院機械及航空航天工程學系副系主任及副教授李建邦，聯同博士生朴延鎮帶領團隊開發。談及研發初衷，李建邦向本報表示，機械及航空航天工程學的教學向來依賴大型專用設備，例如研究飛行器氣動力學的風洞測試，不僅設備造價高昂，操作流程也甚為複雜；與此同時，報讀相關學科的學生人數持續增加，師資與設備資源難以充分覆蓋每名學生的實踐需求。

李建邦表示，為打破限制，科大團隊以三維掃描技術將校內風洞實驗室進行數碼重建，建立了以AI驅動的擴增實境實驗室，並採用數字孿生技術來提升實物與虛擬模型之間的虛實交互體驗，令學生仿如置身實驗場景中，「無論是在家中、咖啡店，甚至在交通公具上，只要有智能設備，都能學習實驗室相關知識。」他亦指，最重要是「按照自己舒適的節奏進行」。

關於平台使用方式，朴延鎮表示，學生毋須配備任何專業設備，僅通過智能手機或平板電腦即可開展虛擬實驗。平台內置的AI導師功能，能為學生提供個人化指導，引導他們逐步完成實驗全流程，讓他們理解實驗設置邏輯與背後的理論知識。與此同時，系統設置的互動問答模塊，可進一步幫助學生深化學習效果。除了支持學生課前預習的靈活實驗體驗，該平台還能自動生成學習報告，幫助教師及時掌握學生的常見錯誤與術語運用情況，從而給予更具針對性的指導。朴延鎮指出，與傳統學習方法相比，「這種方法的優勢在於，學生可以大膽嘗試。」

7中小學啟動試點

目前，團隊已針對機械及航空航天工程領域，開發了20多個AR實驗模組，涵蓋風洞實驗、熱力學、材料設計等。該平台於2023年率先在科大機械及航空航天工程學系的課堂中試行，每年約有 100名學生受惠。李建邦透露，團隊目前已與本地多間大學開展合作，聯合開發更多類型的虛擬實驗項目，未來不僅計劃將平台推向國際市場，還將拓展應用至法醫病理學、物理治療、語音學研究等跨領域實驗場景。

另一方面，由朴延鎮創立的初創公司「VisionARi」，計劃將此技術應用於中小學的STEM教學，讓沉浸式學習體驗覆蓋不同年級的教學場景，本學年已在7間中小學啟動試點，預計下學年擴大推廣範圍。

記者 佘丹薇

