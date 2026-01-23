港大計算與數據科學學院首推雙校區教學 逾200學生本學期赴滬學習

香港大學昨日宣布，計算與數據科學學院於2025/2026學年第二學期，首度推出「一院兩校區」滬港雙校區教學模式，新成立的「上海教研基地」已正式展開教學活動。港大稱，參與學院「科技菁英計劃」的學生可於港大本部校園與上海教研基地修讀課程，體驗跨地域的科研與學習環境。港大預計於第二學期期間，將有逾200名計算與數據科學學院的本科及研究生於該基地學習。

基地提供沉浸式學習環境及實習機會

港大預計，將有逾200名學生在第二學期於上海教研基地學習。港大提供

港大計算與數據科學學院啟動首個「一院兩校區」學期。港大提供

港大計算與數據科學學院院長馬毅於上海舉辦的學生迎新日上，鼓勵學生勇於突破自我，積極探索在香港以外難以實現的多元學習體驗。港大提供

上海教研基地位於張江高科技園區，該園區匯聚了頂尖科技企業與科研機構，擁有蓬勃發展的創新生態體系。港大計算與數據科學學院副院長林德華表示，基地面向包括本科生、碩士生及博士生所有層級的學生，提供沉浸式的上海學習環境。學生不僅能親身體驗上海的高科技產業生態，更可獲得獨家實習機會。

港大計算與數據科學學院院長馬毅表示，自學院於2024年7月1日成立以來，致力於改革傳統教育模式。此次港滬雙教學基地的啟動，契合香港與國家在科技領域的戰略發展，為未來領袖提供於計算機、數據科學與人工智能等方面的關鍵技能，亦是推動學院創新與提升全球競爭力的重要一步。

