教育及職業博覽開幕 今起一連4日舉行
更新時間：16:25 2026-01-22 HKT
第35屆教育及職業博覽今日（22日）正式開幕，共有來自23個國家及地區、超過860間機構參展。今屆博覽分為「教育」及「職業」兩大專區，並設四大主題日，焦點包括為公務員及公共服務、職場科技應用、醫療健康及大灣區升學就業機會。教育局局長蔡若蓮致開幕辭時表示，是次博覽與政府致力提供靈活多元和多階進出升學途徑的方向一致。
教育及職業博覽由香港貿易發展局主辦，今日起一連4日於香港會議展覽中心舉行，今年博覽匯聚來自23個國家及地區、超過860間機構參展，包括政府決策局及部門、專上院校、升學中心等。博覽期間將舉辦逾百場活動，包括邀請Lenovo、J. P. Morgan等知名企業代表分享香港發展機遇，另設有多個互動工作坊活動等。
教育局局長蔡若蓮、香港貿發局總裁張淑芬均有出席開幕典禮。蔡若蓮表示，教育及職業博覽提供一站式的升學、進修及就業資訊，與政府致力提供靈活多元和多階進出升學途徑的方向一致，她亦邀請家長、學生及教師於博覽舉行期間到場參觀。張淑芬表示，今屆博覽破紀錄邀得31個政府決策局、部門及多間公私營機構參與，反映對不同人才的殷切需求，同時支持香港建設人才集聚中心。
