第四十一屆星島辯論 | 聖公會林裘謀界題勝一籌

教育新聞
更新時間：16:21 2026-01-22 HKT
發佈時間：16:21 2026-01-22 HKT

正方香港道教聯合會圓玄學院第一中學對反方聖公會林裘謀中學的一場賽事，辯題為寵物經濟蓬勃發展對香港社會發展利大於弊。

正方的辯論主線從兩方面展開。首先，正方認為寵物經濟切合社會發展的需要。全港現有超過20萬人飼養寵物，把寵物視為家庭成員。寵物為現代人提供重要的陪伴價值，滿足心理需求。此外，寵物經濟可以推動新興產業發展。隨着主人對寵物產品品質要求提升，對自身生活品質的要求也將更重視，形成良性循環，帶動經濟蓬勃發展。正方在辯論中反覆強調，全港有20多萬寵物主人，超過40萬寵物，如此龐大的消費群體對經濟發展的貢獻不言而喻。

反方就蓬勃發展的定義進行論述。反方認為，蓬勃發展代表該行業已成為香港支柱行業，地位媲美金融業。然而，寵物經濟佔國民生產總值的比例微不足道，遠遠未能達到蓬勃發展的水平。針對辯題，反方提出兩點反對理由。第一，如果政府將資源投放在微乎其微的寵物經濟上，不但回報低，還將犧牲經濟效益更高的項目。其二，要讓寵物經濟蓬勃發展，必然是寵物無處不在，但社會上有許多人不喜歡寵物，推動寵物經濟將壓縮這部分市民的生活空間。

綜觀這場比賽，評判認為反方對蓬勃發展的定義過於嚴苛，其實並不恰當。然而正方在賽事中完全沒有對這一點提出異議，評判只好視正反雙方都同意這個定義，並由此評定論辯的優劣。以該定義而言，反方論點更具壓倒性，可進入下一場比賽。

 

