健康校園挑戰賽上屆港區冠軍以獎金推動運動風氣 校長：助學生從小建立好習慣

為推動健康校園風氣，有機構舉行健康校園計劃挑戰賽，上屆賽事的香港區小學組冠軍得主浸信會沙田圍呂明才小學，在獲獎後以獎金進一步推動校內的健康教育及運動風氣。該校校長尹紹光表示，健康是學生的無價之寶，需要助他們從小開始建立良好習慣。

期望將健康理念擴展至社區

浸信會沙田圍呂明才小學推行每日「形體操」及超過60種健康活動，培養學生身心發展。受訪者提供

2022年至2025年間，逾7成天主教慈幼會伍少梅中學的學生參與社區服務，累計服務時數超過4000小時。受訪者提供

浸信會沙田圍呂明才小學參與「AIA健康校園挑戰賽2024/25」，並奪得香港區小學組冠軍，校方在獲獎後以獎金繼續推動校內的健康教育及運動風氣，以及提升校園設施。校長尹紹光表示，健康是學生的無價之寶，需要助他們從小開始建立良好習慣。他亦期望未來可將健康理念擴展至社區，與教育界及健康機構攜手合作，倍大力量。

至於上屆奪得該挑戰賽香港區中學組冠軍的天主教慈幼會伍少梅中學，透過體驗健康活動及學生自主設計計劃，如「長者數位共融」和「情緒藝術療癒」等，將知識及技能回饋社區。由2022年至2025年間，該校逾7成學生參與社區服務，累計服務時數超過4000小時。校長李建文表示，獲獎是對教師團隊的肯定，學生的正面反饋亦是推動學校持續前進的強心針。

主辦機構表示，本年度的健康校園計劃挑戰賽香港區賽事現正接受報名，並於本月舉行簡介會，講解參賽要求及評審準則。

本報記者

