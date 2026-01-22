港大成立「亞熱帶建築與城市科學全國重點實驗室」香港基地

香港大學公布，校方與華南理工大學於昨日在港大畢業生議會廳舉行「亞熱帶建築與城市科學全國重點實驗室香港基地」啟動典禮，正式簽署戰略合作框架協議，標誌着兩校在建築與城市科學發展領域上，開啟深化合作的新篇章。

張翔：基地將成重要國際合作樞紐

啟動典禮和揭牌儀式由華南理工大學校長唐洪武及港大校長張翔主禮，並由華南理工大學建築學院院長彭長歆及港大建築學院院長張永和聯合簽署戰略合作框架協議。

張翔為香港基地能夠落戶港大感到榮幸，他表示，「我們的建築學院、城市系統研究院、城市規劃及設計系，在亞熱帶建築、永續城市發展、智慧城市等領域擁有雄厚的研究實力，與本協議的合作方向高度契合。港大在相關領域的科研成果、國際合作經驗，以及人才培育體系，將為這個香港基地的建設與發展注入強大動力。」他相信，通過雙方的共同努力，基地將成為亞熱帶建築與城市科學研究的重要國際合作樞紐，為粵港澳大灣區建設成為國際一流灣區和世界級城市群發揮作用。

「亞熱帶建築與城市科學全國重點實驗室」由華南理工大學創辦，透過聚焦亞熱帶建築、城市智慧轉型、降碳增韌的理論與技術等重點科技議題，研究解決灣區協同發展與氣候適應問題、推動綠色建築設計與文化傳承、結構低碳建造並提升韌性、驅動數位城市智慧感知，為粵港澳大灣區的高品質建設與永續發展作出貢獻。

港大表示，新成立的香港基地集科研創新、人才培育與社會服務於一體，由港大建築學院城市規劃及設計系系主任何深靜出任基地主任。基地將致力於亞熱帶高密度城市建築與可持續設計、城市生態韌性與協同發展、智慧城市與城市更新等前沿領域。

本報記者

