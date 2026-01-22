逾100支隊伍參與「童」聲講環保廣播比賽 傳遞節能減碳希望

有電力公司最近舉辦「童」聲講環保廣播比賽，吸引來自47間小學、超過100支隊伍報名參加，參賽學生圍繞「氣候變化」、「低碳生活」及「可再生能源」三大環保議題，創作具有教育意義的廣播作品，傳遞環保理念。

得獎學生靈感來自香港「藍眼淚」現象

「童」聲講環保廣播比賽頒獎禮於日前舉行。受訪者提供

「童」聲講環保廣播比賽由中華電力有限公司聯同其他機構合辦，並於1月20日舉行頒獎典禮。比賽以三大環保議題作為參賽組別，最後由仁濟醫院羅陳楚思小學及聖公會奉基千禧小學的學生奪得組別冠軍。其中，由3名仁濟醫院羅陳楚思小學四年級學生製作的《微藻的綠色奇蹟》，不僅在「可再生能源」組別勝出，更獲得「最具創意大獎」及「最佳主持人大獎」。

有份構思及製作得獎作品的仁濟醫院羅陳楚思小學小四學生楊浩聲表示，團隊因對香港「藍眼淚」現象感到好奇，而開始研究微藻，發現其具減碳、可轉化為生物燃料等多種特性，「這次學習讓我們明白，每一個生活選擇都會對地球產生影響。」

中電企業發展總裁莊偉茵在頒獎典禮上表示，氣候變化是全球面臨的最大挑戰之一，期望通過是次比賽，培養小學生成為氣候大使，用創意及聲音宣揚節能減碳，傳遞對未來的希望。

本報記者

延伸閱讀：

青年會小學活用AI平台提升英語 校長：讓學生突破時地限制學習

數字教育 │ 蔡若蓮：逾9成教師有信心使用電子工具