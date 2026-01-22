Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

逾100支隊伍參與「童」聲講環保廣播比賽 傳遞節能減碳希望

教育新聞
更新時間：00:05 2026-01-22 HKT
發佈時間：00:05 2026-01-22 HKT

有電力公司最近舉辦「童」聲講環保廣播比賽，吸引來自47間小學、超過100支隊伍報名參加，參賽學生圍繞「氣候變化」、「低碳生活」及「可再生能源」三大環保議題，創作具有教育意義的廣播作品，傳遞環保理念。

得獎學生靈感來自香港「藍眼淚」現象

「童」聲講環保廣播比賽頒獎禮於日前舉行。受訪者提供
「童」聲講環保廣播比賽頒獎禮於日前舉行。受訪者提供

「童」聲講環保廣播比賽由中華電力有限公司聯同其他機構合辦，並於1月20日舉行頒獎典禮。比賽以三大環保議題作為參賽組別，最後由仁濟醫院羅陳楚思小學及聖公會奉基千禧小學的學生奪得組別冠軍。其中，由3名仁濟醫院羅陳楚思小學四年級學生製作的《微藻的綠色奇蹟》，不僅在「可再生能源」組別勝出，更獲得「最具創意大獎」及「最佳主持人大獎」。

有份構思及製作得獎作品的仁濟醫院羅陳楚思小學小四學生楊浩聲表示，團隊因對香港「藍眼淚」現象感到好奇，而開始研究微藻，發現其具減碳、可轉化為生物燃料等多種特性，「這次學習讓我們明白，每一個生活選擇都會對地球產生影響。」

中電企業發展總裁莊偉茵在頒獎典禮上表示，氣候變化是全球面臨的最大挑戰之一，期望通過是次比賽，培養小學生成為氣候大使，用創意及聲音宣揚節能減碳，傳遞對未來的希望。

本報記者

延伸閱讀：

青年會小學活用AI平台提升英語 校長：讓學生突破時地限制學習

數字教育 │ 蔡若蓮：逾9成教師有信心使用電子工具

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
3小時前
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
政情
1小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
5小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
影視圈
46分鐘前
灣仔40年老牌西餐焗豬扒飯Threads爆紅！$56外賣包餐湯+飲品 打工仔：港島區數一數二
灣仔40年老牌西餐焗豬扒飯Threads爆紅！$56包餐湯+飲品 食客讚：港島區數一數二
飲食
8小時前
Tyson Yoshi與女KOL「響喉X」罵戰峰迴路轉 真相大白網民慘成最大受害者： 而家X晒
Tyson Yoshi與女KOL「響喉X」罵戰峰迴路轉 真相大白網民慘成最大受害者： 而家X晒
影視圈
5小時前
71歲屢傳死訊巨星終極回春 一特徵叻過後生仔驚艷網民 曾跟星二代兒子水火不容公開道歉
71歲屢傳死訊巨星終極回春 一特徵叻過後生仔驚艷網民 曾跟星二代兒子水火不容公開道歉
影視圈
2026-01-20 22:00 HKT
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前