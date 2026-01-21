數字教育 │ 蔡若蓮：逾9成教師有信心使用電子工具

政府近年大力推動數字教育，教育局局長蔡若蓮今日（21日）於立法會回應議員質詢時表示，教育局於2024/25學年向全港學校進行數字教育調查，回覆率近92%，當中逾9成回覆的教師表示，有信心使用電子工具。她亦提到，預計於今年內公布《中小學數字教育藍圖》，目前已完成初稿。

已完成《中小學數字教育藍圖》初稿

立法會議員黃錦良就有關數字教育的議題提出口頭質詢，關注本港學校在推動數字教育上的差異，以及前線教師在運用數字科技進行教學的信心及能力等方面。

教育局局長蔡若蓮指出，局方於過去兩年共提供7萬多個名額，供全港公帑資助學校的教師參與相關培訓，單在2024/25學年已推出430多個數字教育培訓課程，提供超過3.5萬培訓名額。她續指，教育局亦舉辦「善用人工智能促進小學課程發展研討會」，吸引超過120小學、近350名校長及教師參與。

蔡若蓮亦指，教育局於2024/25學年向全港學校進行數字教育調查，回覆率近92%，當中超過95%教師表示，有信心使用電子工具，能夠掌握運用電子工具以提升教學效能、協助學生發揮創意、以科技解決日常問題等。

教育局早前提及，正編訂《中小學數字教育藍圖》，預計於今年內發表，藍圖將涵蓋推展數字教育的具體方案，包括訂定「人工智能素養」學習架構、將人工智能教育納入核心課程、強化教師的人工智能培訓等。蔡若蓮表示，預計於今年內公布《中小學數字教育藍圖》，目前已完成初稿，正收集不同持份者的意見，以優化內容。

