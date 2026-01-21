數字教育 │ 蔡若蓮：逾9成教師有信心使用電子工具
更新時間：16:29 2026-01-21 HKT
發佈時間：16:29 2026-01-21 HKT
發佈時間：16:29 2026-01-21 HKT
政府近年大力推動數字教育，教育局局長蔡若蓮今日（21日）於立法會回應議員質詢時表示，教育局於2024/25學年向全港學校進行數字教育調查，回覆率近92%，當中逾9成回覆的教師表示，有信心使用電子工具。她亦提到，預計於今年內公布《中小學數字教育藍圖》，目前已完成初稿。
已完成《中小學數字教育藍圖》初稿
立法會議員黃錦良就有關數字教育的議題提出口頭質詢，關注本港學校在推動數字教育上的差異，以及前線教師在運用數字科技進行教學的信心及能力等方面。
教育局局長蔡若蓮指出，局方於過去兩年共提供7萬多個名額，供全港公帑資助學校的教師參與相關培訓，單在2024/25學年已推出430多個數字教育培訓課程，提供超過3.5萬培訓名額。她續指，教育局亦舉辦「善用人工智能促進小學課程發展研討會」，吸引超過120小學、近350名校長及教師參與。
蔡若蓮亦指，教育局於2024/25學年向全港學校進行數字教育調查，回覆率近92%，當中超過95%教師表示，有信心使用電子工具，能夠掌握運用電子工具以提升教學效能、協助學生發揮創意、以科技解決日常問題等。
教育局早前提及，正編訂《中小學數字教育藍圖》，預計於今年內發表，藍圖將涵蓋推展數字教育的具體方案，包括訂定「人工智能素養」學習架構、將人工智能教育納入核心課程、強化教師的人工智能培訓等。蔡若蓮表示，預計於今年內公布《中小學數字教育藍圖》，目前已完成初稿，正收集不同持份者的意見，以優化內容。
本報記者
延伸閱讀：
青年會小學活用AI平台提升英語 校長：讓學生突破時地限制學習
最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
2026-01-20 15:32 HKT
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
2026-01-19 19:21 HKT
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
2026-01-20 06:00 HKT
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
2026-01-20 12:25 HKT