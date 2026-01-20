Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

嶺大頒授榮譽院士予4人 包括葉國謙、林天福等

教育新聞
更新時間：00:01 2026-01-20 HKT
發佈時間：00:01 2026-01-20 HKT

嶺南大學昨日舉行榮譽院士頒授典禮，由嶺大校董會主席姚祖輝向4名傑出人士頒授榮譽院士銜，4人分別為立法會議員陳振英、前港區全國人大代表葉國謙、機管局主席林天福及立法會前議員吳亮星，以表彰他們在專業領域的卓越成就，以及對社會與教育的重要貢獻。

吳亮星代表致謝 盼共同為嶺大發展助力

吳亮星代表全體榮譽院士致謝辭時表示，另外3人都在不同崗位為香港的繁榮穩定作出貢獻。他指葉國謙長期致力教育及社會服務，作育英才，桃李滿門。林天福歷任政府政務官、貿易發展局總裁及機場管理局行政總裁。陳振英則長期服務銀行業，現為立法會議員。

吳亮星續稱，4名榮譽院士均以成為「嶺南人」為榮，期待未來能共同為大學貢獻綿力。他分享自己早年曾擔任嶺大校董及諮議會成員，認識到大學推行以學生為本的教學模式，注重師生的緊密關係，更強調雙向互動的教學法，培養學生高水平的思考能力、分析能力以及獨立研究的能動。他衷心祝願嶺大沿着前人的足跡不斷向前發展，為香港作育英才，桃李芬芳。

本報記者

