第四十一屆星島辯論 | 迦密柏雨主攻戰場佔優

正方迦密柏雨中學對反方明愛元朗陳震夏中學的賽事，辯題為「港府立法規管香港商用車輛司機退休年齡利大於弊」。正方指出，香港已進入老年化社會，根據立法會資料，70歲或以上的司機比例從2012年的3%上升至2022年的11%。目前法例規定70歲或以上的駕駛者續牌須每3年體檢，但仍有年長司機因突發疾病造成意外，為保障道路安全，正方提議商用司機的退休年齡設為75歲。

正方認為此舉可減低意外風險，直指生命安全應放在首位，交通意外不容忽視。正方表示，香港街道狹窄且複雜，對司機的判斷力及身體機能要求高。根據美國眼科學會指出，75歲以上的長者在強光照射下恢復視力需至少20秒，這20秒足以引發危險意外。正方續指，立法能提供明確指標，隨著人口老化，法定退休年齡能幫助司機提前規劃退休，避免未來的勞動力缺口。

反方則認為年齡與駕駛能力並無直接關係。根據統計處數據，全港的士司機最多的群組為60至70歲以上，但發生交通意外最多的主要年齡組別為22至24歲，這顯示駕駛安全與年齡無關。再者，一旦強制退休會加劇商用司機的勞動力缺口。2023年，特區政府已經指出小巴司機出現嚴重缺口，即使引入外勞也只能解決一半的問題，設立年齡限制只會令現狀更加惡化。

評判指出，賽事的焦點在於安全風險和人手問題。正方在安全風險問題上佔優，相比下，反方在討論勞動缺口的問題上不夠充分，也缺乏足夠的數據支持其論點，例如反方提到老年人駕駛風險不高，但僅比較年青人和長者的數據，未能深入探討。

去屆總決賽「最佳辯論員」譚靖彤，其在本回合擔當第二副辯，帶領兩位學弟學妹出賽。譚靖彤亦一如以往表現淡定，演說有條不紊，最終連奪「最佳辯論員」及「最佳交互答問辯論員」獎，該隊並以壓倒性票數晉級。

