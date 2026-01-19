第四十一屆星島辯論 | 李兆基中學反擊略勝一籌

這場賽事由正方聖言中學對反方順德聯誼總會李兆基中學，辯題為「收緊本港人才計劃下本地生定義能有效堵塞『考試移民』」。

香港透過高才通計劃吸引人才來港發展，並允許人才18歲以下受養子女來港，但此舉造成受養人申請大學聯招人數急升超過四成。正方指出，連當局也承認有人利用此計劃作為捷徑幫助非本地生獲得本地生身份，形成所謂「考試移民」。較早前，當局提出要求持有簽證的學生必須在香港居住滿兩年，才能獲得本地生身份。正方倡議延長居港年期至7年，始能獲得本地生資格。

正方認為這樣可以篩除短期投資者，設定7年居港要求可減少僅為獲得本地學生身份而來的短期投資者；而且能夠公平分配資源，事關其他公共福利如長者津貼亦須居港7年才可獲得，以免「考試移民」佔用香港資源。

反方則指出近年「假人才」問題屢見不鮮，即有申請人當子女入讀大學後便離開，並非想長期留港作出貢獻。一心只為申請教資會資助的學士學位，因學費和入學難度也較低。反方續舉例，指出有香港學校接受內地生以高達20萬元的學費購買學籍，甚至有「假人才」家長偽造入息證明來申請高才通，這些都反映制度存有漏洞，僅靠修改本地生定義不足以解決問題。

評判認為，雙方在「考試移民」問題上分歧明顯，正方嘗試從公平性入手，反方則聚焦受養人及其家長未能貢獻香港，這種不對焦的情況影響了討論效果。最終勝負關鍵在於哪一方犯錯較多及主動進攻能力。由於反方主動攻擊對手。相比下，正方內容上缺乏推進，加上反方舉例較佳，獲判勝出。其主辯李雅雯奪得「最佳辯論員」獎，第一副辯鄧梓軒則奪「最佳交互答問辯論員」獎。

