港大醫學院全港首辦「Go WHO」宣講會 學者：冀鼓勵更多人投身公共衞生事業

香港大學醫學院最近舉辦全港首個世衞人才培訓項目「Go WHO」宣講會（Go WHO Workshop），活動內容包括模擬面試等，吸引共43人參與，當中包括修讀公共衞生碩士課程的學生。港大醫學院公共衞生學院院長貝大為（David Bishai）接受《星島》訪問時表示，近年本港報讀公共衞生相關課程的人數呈上升趨勢，學院期望通過舉辦此次活動，以鼓勵更多年輕人投身公共衞生事業。

相關課程報讀人數趨升

貝大為（右）表示，近年本港報讀公共衞生相關課程的人數呈上升趨勢。歐文瀚攝

世衞代表Tamás Landesz（中）於本港首個「Go WHO」宣講會上，跟參加者進行深入討論和分享。港大醫學院提供

貝大為向本報表示，港大醫學院於去年11月舉行本港首個「Go WHO」宣講會，由世衞代表與參加者分享及作深入討論，冀提高他們對世衞及公共衞生事業的認識。活動內容包括模擬面試、單獨對談等，共吸引43人出席，包括來自港大、香港中文大學等院校相關學系的學生，當中部分人修讀公共衞生碩士課程，亦有參加者修讀醫科、牙醫等課程。

美國去年宣布啟動退出世衞程序，世衞亦出現資金缺口；中國其後宣布，未來5年額外向世衞提供5億美元資金，承諾繼續支持世衞的工作。貝大為形容，美國退出的決定對世衞構成打擊，中國則對支持世衞的運作有顯著貢獻。

他指出，近年包括香港及內地在內的亞洲地區，越來越多人報讀公共衞生相關課程，「經歷疫情後，不少年輕人希望找出更好的解決方案，接受相關訓練」，而世衞是投身公共衞生事業的理想出路之一。他亦指，公共衞生與本港的經濟發展相輔相成，如期望本港的經濟持續發展、吸納人才和資金，市民的健康需要先得到保障；加深對世衞工作的理解，也有助本港發展醫療相關產業。

應屆畢業生：期望加入世衞

有份參與「Go WHO」宣講會的港大醫學院公共衞生碩士應屆畢業生張家槄表示，自己一直對公共衞生議題感興趣，並期望加入世衞，參與相關研究或管理工作。與會的世衞代表當時指導自己如何增加獲聘的機會，「例如在履歷表上的工作，需具體描述處理了甚麼健康問題、隊伍大小、實際工作、幫到多少人等。」

另一名港大醫學院公共衞生碩士應屆畢業生Marafa Labib Mohammed引述世衞代表在活動上指，由於資金問題，世衞可能到今年年中才開始有空缺，他在此期間將提升自己的技能，又認為目前本港的初創和院校之中，不乏涉及衞生、保健方面的工作或從事研究的機會。

記者 歐文瀚

延伸閱讀：

第三間醫學院︱ 港大醫學院：增設醫學院助培訓更多醫療及科研人才

港大醫學院今年收30名IB狀元 人數創新高 首批「第二學位」醫科生有劍橋等名校生