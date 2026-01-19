中學教學語言下一周期安排 教育局：檢討政策 適時諮詢業界

中學教學語言「微調」的第三周期將於2027/28學年結束，教育局早前委託香港大學進行有關中學教學語言的研究。對於下一周期的安排，教育局昨日回覆《星島》查詢時表示，教育局會就政策進行檢討，適時與持份者分享有關的研究結果，並就2028/29至2033/34學年起的中學教學語言安排諮詢業界。

港大受委託 將向教育局提交報告

微調中學教學語言安排由2010/11學年開始在初中階段實施，在微調框架下，學校不再二分為「中文中學」和「英文中學」，而是按預設條件，包括學生能力、教師能力及校本支援，以6年一周期為規劃，按校本情況訂定教學語言安排。

目前微調安排處於第三周期，對於下一周期的中學教學語言安排，教育局回覆本報查詢時表示，局方委託港大於2022/23學年開始進行有關縱向研究，港大已完成3個學年的資料搜集，現正進行詳細分析，其後會向教育局提交報告。

教育局指出，局方會就政策進行檢討，適時與持份者分享有關的研究結果，並就第四周期、即2028/29至2033/34學年起的安排諮詢業界，務求優化政策，配合社會的發展和需要。

本報記者

延伸閱讀：

教育局「點人頭」 部分中學開班「有壓力」

教育局邀請直資校申請「擴容」增收非本地生 中小學每班最多可達45及37人 有學校考慮申請