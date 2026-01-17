Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE 2026│考評局文憑試資訊日 約600人參與

教育新聞
更新時間：18:21 2026-01-17 HKT
發佈時間：18:21 2026-01-17 HKT

為讓考生及公眾更深入了解中學文憑試（DSE），香港考試及評核局今日（17日）於紅磡辦事處及考試中心舉辦2026年文憑試資訊日，約有600名學生與家長報名參加。

今年增設英語口試錄影體驗

參加者參與英語口試錄影體驗。考評局提供
今年文憑試資訊日特設英語口試錄影體驗，以及監考員體驗等互動遊戲。不少參加者化身監考員，在模擬試場親身了解文憑試的考試流程和主要考試規則。

活動並設有海外升學展覽，邀請到多間海外教育機構或院校與領事館代表，包括奧地利、法國、愛爾蘭、加拿大及日本，設置展覽攤位，為有意透過文憑試成績報讀海外課程的學生提供實用資訊，協助學生規劃升學方向。

魏向東：日校考生成績不受人數增加所影響

考評局秘書長魏向東主持文憑試資訊講座。考評局提供
主持資訊講座的考評局秘書長魏向東表示，文憑試採用水平參照成績匯報制度，在評級時，考評局以日校考生的成績數據為基礎，來釐定第1至5**級的臨界得分。他重申，日校考生的成績不會因全體考生數目增加，影響他們所得的等級。

魏向東亦強調，文憑試資歷廣受認可，考生除了可在本地升學和就業，亦可以文憑試成績報讀世界各地的高等院校，做到「一試多用」。他指出，目前共有165間內地高等院校以文憑試成績取錄本港學生，以及有超過1100間非本地高等院校於考評局網站及/或院校官方網站，列出其對持文憑試資歷考生的一般入學要求資訊。他又勉勵應屆考生，為即將舉行的文憑試作充足準備，以最佳狀態迎接考試。

本報記者

