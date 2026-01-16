教育及職業博覽下周揭幕 逾860機構參展 仁大新設逆境及創傷心理學碩士課程

由香港貿易發展局主辦的第35屆「教育及職業博覽」將於下周四揭幕，超過860間機構參展。其中，有份參展的香港樹仁大學，於本學年新開設逆境及創傷心理學社會科學碩士課程，提供約50個學額，供學生學習逆境及創傷心理學的理論，以及實證為本的心理預防及管理方法。該課程總監袁穎忻向《星島》表示，課程旨在培育具備逆境及創傷心理學知識的心理健康工作者，以回應社會對精神健康關注的需求。

袁穎忻指出，逆境及創傷可能會隨時發生，而課程旨在培育具備逆境及創傷心理學知識的工作者，以回應社會在精神健康方面日益增加的需求。何君健攝

博覽將會匯聚專上學院、升學中心及企業等，為學生及公眾人士了解更多相關資訊。何君健攝

逆境及創傷心理學社會科學碩士課程總監、香港樹仁大學輔導及心理學系副教授袁穎忻指出，香港是節奏急速的城市，市民每天都可能面對工作挑戰、學業壓力、社會環境變化等，加上幾年前的疫情，逆境及創傷可能會隨時發生，而課程旨在培育具備逆境及創傷心理學知識的工作者，以回應社會在精神健康方面日益增加的需求，提升心理健康方面的支援能力。

該課程的學額約為50個，結合理論、研究與實務範疇，協助學生將所學應用於相關專業領域。袁穎忻表示，首屆學生有來自不同界別的人士，包括相關研究人員、社會工作者及心理學系的學生，當中約一成人為非本地生，來自內地及東南亞地區。仁大將於本月24日舉辦專題講座，講題為「培養心理韌性：促進情緒平衡的方法」，講座後設有課程諮詢環節。

教育及職業博覽將於1月22日至25日在香港會議展覽中心舉行，今屆博覽匯聚來自23個國家及地區超過860間機構，涵蓋政府決策部門、專上院校、升學中心及企業等，為公眾提供多元化的升學與就業資訊，博覽設有「職業」及「招聘廣場」兩大展區。

廖浩瑋表示，能力傾向測試攻略站涵蓋語文、數學及邏輯題目，收集超過過1000條相關面試題目，讓學生做好準備。何君健攝

另一參展機構、職業顧問公司「MT2.0 Consulting Limited」，將於展覽期間提供職業諮詢服務，並在現場設立「能力傾向測試攻略站」，指導面試技巧，協助求職者提升競爭力，迎接市場挑戰。

MT2.0行政總裁廖浩瑋向本報記者表示，「（能力傾向測試攻略站）包括了語文、數學或邏輯題目」，收集超過1000條相關面試題目，讓學生做好準備，在面對公司或政府機構真實面試時更加得心應手。此外，他指該公司亦會為到場人士提供免費職涯規劃。

另一方面，為配合2025年《施政報告》提出鞏固香港作為教育樞紐及人才集聚中心的角色，今屆博覽亦舉辦多場相關的講座和研討會，以吸引鄰近地區學生來港升學或就業，包括今年特設的「與巨人對話：掌握在港就業及升學機遇」專題研討會，邀請J.P. Morgan和Lenovo等知名企業的代表分享，協助啟發大學生及海外留學生在探索科技、金融、創業及深造的多元就業及發展機遇。

記者 佘丹薇

