嶺大將頒授榮譽博士學位予6人 包括廖長江、甄子丹等
更新時間：18:24 2026-01-15 HKT
發佈時間：18:24 2026-01-15 HKT
發佈時間：18:24 2026-01-15 HKT
嶺南大學今日（15日）公布，將頒授榮譽博士學位予6名傑出人士，分別為商人霍震寰、企業家李寧、香港賽馬會主席廖長江、學術領袖湯濤、當代作家王安憶，以及國際功夫巨星甄子丹。
校方讚揚6人對社會福祉作出重大貢獻
嶺大讚揚6人在其專業領域的卓越成就，以及對社會福祉作出的重大貢獻。校方表示，霍震寰、李寧將獲頒授榮譽工商管理學博士學位，廖長江將獲頒授榮譽法學博士學位，湯濤將獲頒授榮譽理學博士學位，王安憶將獲頒授榮譽人文學博士學位，而甄子丹將獲頒授榮譽人文學博士學位。
本報記者
延伸閱讀：
THE世界大學影響力排名2025｜嶺大「優質教育」分項位列全球第一
最Hit
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
2026-01-14 16:28 HKT
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
2026-01-13 16:42 HKT