諾貝爾英雄論壇 6諾獎得主聚首港大 陳國基：顯示香港決心在全球創新發揮作用

香港大學昨日與林道諾貝爾獎得主大會聯合舉辦「諾貝爾英雄論壇：引領科學與未來」，邀得6名諾貝爾獎得主就多項議題展開對話，包括人工智能（AI）對科研和日常生活的影響，逾800人出席論壇。政務司司長陳國基致辭時指出，今次論壇顯示香港決心在全球創新浪潮中發揮作用；港大校長張翔期望與會者能吸收6名學者的經驗，推動科研發展和成果轉化，以造福全人類。

張翔冀助推動科研發展

張翔期望透過6位諾貝爾獎得主的真知灼見，可推動基礎科研發展、促進成果轉化，並造福全人類。歐文瀚攝

與會的諾貝爾獎得主，包括1997年經濟科學獎得主莫頓（Robert C. Merton）、1998年生理學或醫學獎得主伊格納羅（Louis J. Ignarro）、2001年生理學或醫學獎得主亨特（Tim Hunt）、2002年化學獎得主維特里希（Kurt Wüthrich）、2010年物理學獎得主諾沃肖諾夫（Konstantin Novoselov），以及現為港大激光物理學講座教授的2023年物理學獎得主克勞斯（Ferenc Krausz）。

陳國基在開場致辭時指，今次對話不僅是一場學術盛會，更是全球頂尖科學家的智慧匯聚，並充分顯示香港決心在全球創新浪潮中發揮作用。他強調香港的目標是成為首屈一指的國際創新科技樞紐，而人才是香港發展的動力，表明香港向所有科學家、研究人員等提供平台及資金，以實現富有遠見的想法。

張翔表示，未來人口增長、氣候變化等帶來的問題本應可靠科學探索解決，但地緣政治令國際合作變得更困難，「當今全球科學界正面臨如何攜手實現共同目標，促進世界繁榮的挑戰。在應對各種挑戰的同時，我們期望透過6位諾貝爾獎得主的真知灼見，推動基礎科研發展、促進成果轉化，並造福全人類。」

論壇吸引逾800人出席

是次論壇設有兩場專題討論，期間亦曾談及AI對科研和生活帶來的影響。其中，克勞斯認為AI有助科學家免於處理需費大量時間的常規工作，讓他們有時間進行更多思考，「我們不應該害怕AI，應該盡可能地使用它，但不要期望AI能代替我們進行創意思考。」亨特則坦言自己是「AI懷疑者」，認為AI只是知悉「現在」，難以協助探索自然中的未知。

港大副校長（大學拓展）汪揚對諾貝爾獎得主來訪感榮幸，被問到目前地緣政治對科學發展的影響，汪揚坦言目前國際化的科學交流出現退步，特別是與美國有關的人為障礙越來越多，「但來香港仍是相對自由，與歐洲學者的交流也沒有障礙。」

論壇吸引逾800名師生及嘉賓參與，港大社會工作及社會行政學系助理教授高見是其中之一。他向本報表示，相信諾貝爾獎得主的經歷能對新一代帶來啟發，亦期望自己日後能投入個人有興趣的方向，為人類開拓知識邊界。

記者 歐文瀚

