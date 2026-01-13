中史｜年度中國歷史人物 林則徐以逾9.4萬票當選

由國史教育中心（香港）主辦的第八屆「中國歷史人物選舉」，昨日舉行頒獎禮，厲行銷煙及禁煙行動的清朝林則徐以逾9.4萬票，當選年度中國歷史人物。全港共有逾400間中小學的師生及公眾人士投票，總票數近14萬票，票數創下歷屆新高。

共有5名候選歷史人物

本年度「中國歷史人物選舉」以「時代精神，改革為民」為主題，由專家學者選出5名歷史人物，再讓全港師生於去年10月中至11月中，票選其中一名勝出者，成為歷史人物。5名候選歷史人物包括漢朝的董仲舒、唐朝的魏徵、宋朝的范仲淹、明朝的張居正，以及清朝的林則徐，最終由林則徐高票當選。

教育局常任秘書長陳穎韶致辭時表示，5位候選的歷史人物，均以安國為民的精神，以積極革新的意志迎難而上，她期望學生可藉此次選舉，感悟歷史人物的報國抱負及愛國情懷。

有中小學獲「最佳活動推廣獎」金獎

另外，僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校的高小學生憑短片獲得「最佳活動推廣獎」金獎，其中，六年級生鄧奕禧分享，自己受哥哥影響而愛上中史，在是次短片活動，他飾演董仲舒，不僅深入了解「罷黜百家，獨尊儒術」的歷史背景，更深入了解到歷史人物的魅力。

同樣獲得「最佳活動推廣」金獎的張沛松紀念中學學生，則以演講形式參與，並整合英文、公民、國民教育等多個範疇的內容。中六學生李樂鈞表示，學校已是第六屆參與這項活動，歷屆亦曾獲得金獎及優異成績，「給予到很大的動力予學校，繼續鼓勵同學學習中國歷史。」

記者 佘丹薇

