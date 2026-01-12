Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國安教育｜警務處辦國安推廣計劃書比賽 鼓勵中小生傳遞相關訊息至社區

教育新聞
更新時間：07:40 2026-01-12 HKT
近年警方持續加強國家安全教育的推廣工作。警務處舉行記者會回顧去年中小學國安教育的推進情況，並宣布今年將舉辦「NStudio同心．共創．護國安」國安推廣計劃書比賽，鼓勵中小學生將「國家安全，人人有責」的訊息傳遞至社區。警務處助理處長（國家安全）郭嘉銓表示，得獎方案會落實推行，獲勝者更可獲邀參加香港或內地導賞團，例如參觀中國文昌航天發射場。比賽將於本月25日截止報名。 

警務處助理處長（國家安全）郭嘉銓表示，獲勝者可獲邀參加香港或內地導賞團。陳浩元攝
郭嘉銓指出，警方尤其重視年輕一代培育，警隊通過多個途徑推動國安教育，包括與校長會、家長教師會及辦學團體每半年定期會面，並藉警民關係主任、專責學校聯絡主任加強社區與學校聯繫。同時，為支援教學並減輕教師負擔，警方已將國家安全教育套件供學校參考，並會配合教育局課程框架及活動規劃年表舉辦活動。

他表示，今年警務處國家安全處將主辦「NStudio同心．共創．護國安」國安推廣計劃書比賽，並獲保安局、民政及青年事務局、香港教育工作者聯會及星島新聞集團支持。比賽旨在鼓勵參賽者深入探討國家安全與日常生活的關係，傳遞總體國家安全觀及「國家安全，人人有責」的訊息。比賽按年齡及團隊劃分為小學組、初中組、高中組及青少年制服團隊組4個組别，接受個人或小組參加，每組需由學校老師或「國家安全教育地區導師」指導。比賽現正接受報名，將於本月25日截止報名及提交計劃書，2月9日公布入圍名單。

比賽分三階段進行，參賽者需先提交具體可行的創意計劃書，入圍者需要製作2分鐘短片闡述方案，最後十強會進行現場簡報並接受評審提問。評審團成員包括教聯會成員、國安教育地區導師及警務處代表，將會按設計方案、創作概念、出席工作坊、簡報演説、短片製作、方案預算及實際執行7個準則評分。

是次比賽強調「從計劃到實踐」，參賽者將獲安排參加免費的相關技能工作坊，得獎方案會落實推行。同時，入圍者可獲現金券，各組別冠、亞、季軍除獎盃及獎狀外，更可獲邀參加香港或內地導賞團，例如參觀中國文昌航天發射場。郭嘉銓表示，希望獲勝計劃書得以實踐，並相信由年青人設計的推廣方案，會更易被同輩接受，能更有效在青少年群體傳播國安信息。

此外，警方今年將在教聯會主辦的「2026年優秀教師選舉」中增設「國家安全教育」獎項，表彰教師在推廣國安教育方面的努力。郭嘉銓指出，希望可藉此正面推動國安教育，並讓教師互相借鑒國安教學方法，提升國安教育工作成效。

記者鍾綽盈

