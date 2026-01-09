Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教育局推文憑試打氣短片 狀元運動員齊撐考生

教育新聞
2026年文憑試筆試將於4月開考，正值中六學生全力備考之際，教育局課程發展處製作了一系列共3套文憑試打氣短片，分別於1月、3月及7月陸續推出，為應屆考生送上支持與鼓勵。首套以「同行有光」為主題的短片已正式在各平台上線。

首套短片以「同行有光」為主題，邀請到課程發展議會委員關志恒、2025年文憑試狀元王海博及2025年文憑試考生張天嵐，以及中國香港象棋運動員黃學謙及林嘉欣等5名嘉賓參與，分享自身經歷及體會，鼓勵同學以積極正面心態迎接挑戰。林嘉欣及黃學謙在短片中表示，「人生如棋」，每一局都充滿挑戰與機會，相信有老師與同學的陪伴，發揮同行者的力量，或可幫助同學突破盲點，打破困局，創造「棋」績。

王海博表示，同學間的互相幫忙，讓他充滿動力，繼續堅持下去。他相信天道酬勤，鼓勵考生只要全心投入，一定會有回報。短片已全面覆蓋多個官方平台，包括中六學生資訊專頁打氣區、教育局YouTube頻道、教育局教育多媒體網站等，同時同步於港台電視32播放。

教育局表示，將持續為應屆考生提供適切支援。同學可透過中六學生資訊專頁，獲取有關文憑試及支援措施的資訊，以配合備戰文憑試及規劃未來發展路向。

本報記者

