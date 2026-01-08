恒生大學委任林慧虹為校董會主席 任期3年

香港恒生大學今日（8日）宣布，委任恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹為該校校董及校董會主席，自2026年1月7日起生效，任期3年。

林慧虹：鞏固恒生大學作為領先學府地位

恒大委任恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹為該校校董及校董會主席。恒大提供

恒生大學表示，林慧虹擁有豐富的專業知識及經驗，對教育充滿熱忱，深信她憑藉其策略遠見與領導，可帶領大學邁步向前，續創高峰。

林慧虹對於獲委任為恒生大學校董會主席感到榮幸，她表示，「恒生大學致力推動卓越學術、創新及培育未來領袖，我深表認同。我期待與校董會、大學社群及各方夥伴緊密合作，進一步鞏固恒生大學作為領先學府的地位，讓學生在瞬息萬變的環境中茁壯成長。」

同時，恒生大學表示，謹向離任的校董會主席施穎茵致以誠摯謝意，感謝其在任內的卓越領導及重要貢獻。

本報記者

