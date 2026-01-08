恒生大學委任林慧虹為校董會主席 任期3年
香港恒生大學今日（8日）宣布，委任恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹為該校校董及校董會主席，自2026年1月7日起生效，任期3年。
林慧虹：鞏固恒生大學作為領先學府地位
恒生大學表示，林慧虹擁有豐富的專業知識及經驗，對教育充滿熱忱，深信她憑藉其策略遠見與領導，可帶領大學邁步向前，續創高峰。
林慧虹對於獲委任為恒生大學校董會主席感到榮幸，她表示，「恒生大學致力推動卓越學術、創新及培育未來領袖，我深表認同。我期待與校董會、大學社群及各方夥伴緊密合作，進一步鞏固恒生大學作為領先學府的地位，讓學生在瞬息萬變的環境中茁壯成長。」
同時，恒生大學表示，謹向離任的校董會主席施穎茵致以誠摯謝意，感謝其在任內的卓越領導及重要貢獻。
