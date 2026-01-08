Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

電子學習配套計劃第二批項目成果公布 供學校訂閱 最早2月起使用

教育新聞
更新時間：07:30 2026-01-08 HKT
發佈時間：07:30 2026-01-08 HKT

教育局正積極推動數字教育，教育局副局長施俊輝早前表示，局方即將發布電子學習配套計劃的第二批項目成果。教育局昨日正式公布第二批、共6個項目成果，供學校訂閱，並於2025/26學年下學期使用。6個項目涵蓋元宇宙英語學習世界、以演算法及人工智能（AI）技術促進數學的教與學、使用AI和編程於學科學習等方面。

GenAI助學生多用英語溝通

My AI Buddy項目可讓學生即時與機械人以英語對話，讓學生有更多運用英語的機會。項目網站圖片

電子學習配套計劃由教育局於2021年在優質教育基金下推出，預留5億元推行，已調撥2.4億元資助22個項目，首批共3個項目成果於去年中發布，供學校於本學年起使用。教育局昨日向全港官津及直資學校發通告，公布第二批、共6個項目成果。

第二批項目成果由不同的院校或機構開發，包括「元宇宙英語學習世界」會話機械人和虛擬世界學英語平台（My AI Buddy）、演算法及人工智能技術促進數學教與學（Lambda Math）、開發機器人教育學習教材等。

其中，My AI Buddy項目利用生成式人工智能（GenAI）聊天機器人技術，協助學生多用英語溝通。團隊使用AI言語評估工具，檢查學生的英語說話表現，例如流利度、發音、詞彙、語法及語調，即時提供反饋。Lambda Math項目則通過AI和數據分析，例如提供題目庫、演算法生成多樣化問題等功能，協助老師更有效地規劃教學，以提升學生的數學水平及成績。

教育局表示，學校於訂閱後最早可於2月1日起使用項目成果，直至8月底。局方將於1月及2月期間，通過多個「數字教育科技系列」或「數字教育人工智能於教育培訓系列」專業發展課程，介紹第二批發布的 6 個項目成果，來自參與學校的教師將分享使用相關成果的經驗。

本報記者

