中大獲研資局撥款1594萬 推動再生醫學和海洋研究

香港中文大學昨日公布，獲研究資助局2025/26年度研究影響基金（RIF）撥款合共1594萬港元，以開展兩個分別涉及再生醫學和海洋研究的項目。中大副校長（研究）岑美霞表示，大學將持續通過支持研究團隊，拓展國際合作網絡，並將卓越學術成果轉化為具影響力的解決方案。

開展探索性療效試驗

由中大生物醫學學院教授陳佩領導的「鞏固首個本地研發的先進治療產品（ATP）－工程化骨軟骨組織（eOCT）的臨床轉化，用於治療創傷性軟骨損傷患者」研究項目，獲撥款880萬元。研究團隊早前成功開發利用患者骨髓幹細胞製成模擬關節結構的eOCT單一植入體，並在先前的RIF支持下，開展eOCT的首個人體（FIH）試驗，以及與位於新加坡的良好生產規範（GMP）設施合作，完成驗證及製備臨床批次，為4名患者完成eOCT植入。今次的計劃期望將經過驗證的GMP生產流程轉移回香港，並開展探索性療效試驗。

至於由中大工程學院助理院長（研究）任偉協調的「研發面向深海探測的原位感知平台」項目，則獲得714萬元資助，研究團隊將開發結合光纖增強光熱氣體感測器與載人深潛器的新型感測平台。感測器封裝於鈦合金容器中，將進行實驗室及模擬深海測試，並分別於冷泉和熱液區實地測試，包括在約1400米深的南海海馬冷泉試驗，以及探索深達1萬米的深淵海溝。

