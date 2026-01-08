科大13研究項目獲研資局資助 總額逾7700萬

香港科技大學昨日公布，科大在2025/26年度研究資助局的協作研究金及研究影響基金項目遴選中，共有13項研究項目獲得撥款，資助總額逾7700萬元，涵蓋多個前沿領域，包括人工智能（AI）、量子材料科學、微電子與自動化系統等。科大副校長（研究及發展）鄭光廷表示，研資局的撥款對大學的科研發展具有深遠意義。

應對當前迫切挑戰與機遇

獲得撥款的13個項目，包括多個與本地大學合作的項目，例如「浸沒式冷卻和通用碳估算的可持續人工智能中心」、「打造值得信賴的大型語言模型（LLM）集成應用：全棧生命週期方案」、「面向低空經濟的協同智能自動化系統」、「用於極端任務的微電子無源換能器」等。而獲研究影響基金資助的項目「ZKDI：面向金融與 Web3 數據分析的零知識數據智能系統」，由科大計算機科學及工程學系副教授王帥負責協調。

科大指出，這些研究項目旨在應對當前迫切的挑戰與機遇，例如提升城市抵禦氣候災害的能力、加速低碳經濟轉型、提升金融數據分析的精準度、開拓精準醫療技術的應用，以及構建低空經濟產業生態系統。

鄭光廷感謝研資局對大學的跨學科研究工作予以充分肯定，科大將繼續加強與政府、產業界、學術及科研機構，以及投資界的緊密合作，共同推動新質生產力發展，以科技創新貢獻香港、國家及全球社會。

