港大醫學院研究：篩查助減晚期前列腺癌發生率及死亡率

前列腺癌是本港男性常見的癌症之一，香港大學醫學院最新的研究指出，針對45歲以上男性定期進行前列腺特異抗原（PSA）篩查，可將晚期前列腺癌發生率從約39%大幅降低至1%，死亡率亦從6.14%降至2.85%。團隊期望通過是次研究成果，長遠實現「早發現、早治療」的目標，減輕社會和醫療成本。

早期症狀並不明顯

有份領導此研究的港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床助理教授那溶表示，前列腺癌早期症狀並不明顯，導致許多患者延誤治療。PSA篩查僅需透過抽血化驗，檢測血液中的PSA水平，可協助及早識別高風險或已擴散的前列腺癌。

研究採用的數據包括香港長達20年的前列腺癌臨床隨訪、廣州前列腺癌篩查隊列及上海前列腺癌診斷數據。港大醫學院與中國内地團隊利用這些真實數據，準確模擬兩地前列腺癌的自然病程與預後。研究團隊評估了56種不同的PSA篩查方案，包括為45至75歲男性每年進行檢測，結果顯示，PSA篩查能將晚期癌症發生率由約39%大幅降至約1%，每年前列腺癌死亡比率也可從6.14%減至2.85%。

團隊進一步推估，若為45至75歲男性每年進行PSA篩查，其篩查及後續治療的總費用，將低於世界衛生組織界定為「合乎成本效益」的水平，每人每年所需成本約為3.85萬港元。那溶認為篩查具成本效益，具備條件推行更積極的早期篩查，以減少晚期癌症帶來的社會負擔。

倡採用「精準分層」

為避免加重公營醫療系統壓力，研究團隊建議採用「精準分層」策略，透過遺傳風險評分（PRS）進行前列腺癌的風險預測，並根據風險高低制定不同篩查策略。高風險族群應接受更頻繁的監測，而佔總人口約三分之二的中低風險族群，則可延遲開始篩查的年齡或減少檢測次數，進一步提升成本效益。那溶期望，研究能推動本港重新檢視前列腺癌篩查指引，長遠達致「早發現、早治療」，提升本港男性的健康壽命，減輕社會和醫療成本。

本報記者

