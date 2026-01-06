DSE 2026│考評局文憑試資訊日1.17舉行 1.24設網上資訊講座
更新時間：12:04 2026-01-07 HKT
發佈時間：20:38 2026-01-06 HKT
發佈時間：20:38 2026-01-06 HKT
2026年中學文憑試（DSE）將於4月起舉行，為助考生及公眾了解文憑試相關資訊，考評局將於本月舉行兩大活動，包括文憑試資訊日，以及文憑試核心科目網上資訊講座。
DSE 2026│今年資訊日增設英語口試錄影體驗
資訊日將於1月17日在考評局紅磡辦事處及考試中心舉行，涵蓋內容包括文憑試最新發展、閱卷與評級資訊講座等，今年更增設英語口試錄影體驗、監考員體驗等有獎互動遊戲，供參加者熟悉考試規則。此外，奧地利、法國等多國教育機構及領事館將設展覽攤位，提供海外升學諮詢。
文憑試核心科目網上資訊講座將於1月24日舉行。除英國語文科外，其他講座均以廣東話進行，現正開放報名。
本報記者
延伸閱讀：
考評局公布2026至28年DSE《考試規則》 明年起自修生首考文憑試 須交特殊報考申請
最Hit
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
2026-01-06 11:47 HKT
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
2026-01-06 11:19 HKT